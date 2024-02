Suspenden la obra en la Avenida da Ponte adjudicada en mayo por 265.000 euros hasta que mejore el tiempo

La junta de gobierno de la Diputación autorizó suspender la ejecución de la obra de mejora de la Avenida da Ponte de A Illa, que se había adjudicado el pasado mes de mayo, a favor de Covsa, por importe de 265.142,59 euros, IVA incluido.



La ejecución de la obra ya se había suspendido en julio, retomándose en octubre, si bien en noviembre se volvió a optar por tramitar una suspensión. “Ao tratarse de obras de asfaltados, as adversas condicións meteorolóxicas impiden a execución dos traballos con garantías de alcanzar os obxectivos de calidade”, recoge el expediente. “A sucesión de frontes moi activas e as numerosas alertas por vento e chuvia que se están producindo, e tendo en conta ademais, as previsión de non melloría a curto e medio prazo, provocan que non se dean as condición axeitadas para a execución das obras”. Los trabajos proyectados solo se habían ejecutado a aquella altura en un 7,73 %, quedando por tanto por delante el grueso de la actuación.

Sin plazo

El Servicio de Contratación de la Diputación después un informe en el que, ante tales motivos, “dedúcese que non se pode estimar un prazo para reiniciar a execución da obra, debido a que as condicións climatolóxicas adversas son incompatibles co tipo de traballos que se inclúen no proxecto desta obra”.



La propuesta pasó por “autorizar a suspensión da execución deste contrato, en tanto non se dean as condicións climática axeitadas”. Aprobada posteriormente la decisión en junta de gobierno, una vez mejoren esas condiciones climáticas, “deberase formalizar un acta de reinicio das obras”, restando desde entonces 52 días de plazo de ejecución total, que en su día se estableció en tres meses.



Las obras proyectadas consisten en la reparación de 1,2 kilómetros del vial EP-9801 Ponte-As Laxes, con saneamiento y fresado de la franja lateral de la capa de rodadura, reposición del firme, ejecución de pasos de peatones elevados y señalización, vertical y horizontal.