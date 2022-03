La tala de palmeras en el paseo es inminente y se sustituirán por una especie resistente al picudo

Portos de Galicia iniciará la próxima semana la tala de las palmeras muertas y más enfermas por el picudo del paseo marítimo de Cambados. Será la primera parte del acuerdo alcanzado con el Concello a la vista de que se ha perdido la batalla contra la plaga y la caída de ramas supone un peligro para los viandantes. De hecho, de la reposición se encargará el Ayuntamiento y finalmente se optará por mantener la estética de palmeras en lugar de otro tipo de árbol, pero de la especie Washingtonia, que se ha probado como resistente al voraz escarabajo rojo.





Portos destina 18.000 euros

El ente público de la Xunta destinará 18.000 euros a la tala y retirada de los tocos y luego entrará el Concello. El alcalde, Samuel Lago, explicó que esta operación de renovación será gradual: “Deixaranse os exemplares que aínda resisten e empezarase por eliminar os que xa están mortos e moi enfermos, que iranse repoñendo. Non queremos que de súpeto o paseo quede pelado”. Cabe recordar que el Ayuntamiento tuvo que ejecutar hace poco una poda bastante agresiva por el riesgo de caída de ramas, pues de la treintena de ejemplares, sobre una docena estaban ya en muy malas condiciones.





La plantación de los nuevos ejemplares de la especie Washingtonia se realizará “o antes posible”, añadió. No obstante, matizó que primeramente se estudiará si es conveniente dejar airear el terreno un tiempo. Sobre este tipo detalló que son más esbeltas que las actuales y sobre todo que son resistentes al picudo; una cuestión fundamental. El Concello lleva más de un lustro luchando contra el picudo, pero no se ha podido ni contener pues además, la falta de tratamientos en ejemplares particulares hacen que la erradicación total sea prácticamente imposible. Vista esta situación y el gasto anual de 17.000 euros en tratamientos, hace tiempo que el gobierno venía reclamando una solución a Portos pues al final y al cabo son de su titularidad. No obstante, como se trata de un espacio integrado en el centro urbano y del que se espera un traspaso de titularidad –de este y otros terrenos sin vínculos ya portuarios– se acordó esta acción conjunta: Portos asume el gasto de tala y el Concello la reposición.





Otro tipo, descartado

Según el regidor, elegirán ejemplares de cierto porte, con no menos de entre 3 y 4 metros de altura, y calcula que el coste por unidad puede rondar los 3.000 euros. Y respecto a la idea inicial de elegir quizás otra especie como camelios o más propias del territorio, indicó que ambas partes la descartaron pues aunque la palmera no es autóctona, ya está arraigada. De hecho, también se le conoce como el paseo de las palmeras.