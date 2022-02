Talan árboles que el Concello de A Illa había plantado hace poco en Riasón y en O Bao

“Por facer dano”. No encuentra otra explicación el concejal Luis Arosa a la tala que alguien hizo contra una docena de árboles que el Concello de A Illa de Arousa había plantado no hace mucho en espacios verdes junto a la playa de Riasón y en la zona de aparcamiento de O Bao, que acaba de terminar las obras de reforma del nuevo parking y se había dotado de nuevo entorno arbolado.



Se trata de unas moreras. Las de Riasón habían sido plantadas hacia finales de septiembre y las de O Bao, incluso más recientemente.



Eran unos ejemplares jóvenes, aunque los de Riasón eran de algo mayor porte, llegando a alcanzar los 2,5 metros, aproximadamente. El Ayuntamiento había apostado aquí por unos árboles algo más crecidos, justamente, para intentar evitar que alguien tuviese la tentación de hacerles daño. No fue suficiente.



El Concello isleó descubrió lo ocurrido ayer y sospecha que el autor o autores pudieron actuar de noche. Y con premeditación: “Non foi que alguén topase con eles cun coche. Non, non. Aquí saíron da casa cunha machada e taláronos pola base”, a mala idea, lamenta el concejal. El acto ni siquiera fue para la obtención ilícita de madera o leña. No eran los troncos para tanto y, por si fuera poco, dejaron los árboles caídos allí mismo.





En investigación





El concejal del gobierno isleño lamenta esta acción, que ya se está investigando para tratar de identificar a los responsables. Pero, entretanto, no oculta su malestar. “Logo critican que se botamos cemento... Queres facer algo e con cousas así, quítanche as ganas”, lamenta Arosa, que defiende la creación de estos espacios verdes en obras nuevas como la remodelación del aparcamiento disuasorio de O Bao o la reforma en marcha de la Praza de O Regueiro.



Desde el Concello hacen un nuevo llamamiento a la responsabilidad ciudadana, tanto para la conservación del medio ambiente, como para el adecuado mantenimiento de espacios y bienes públicos, en tanto actuar contra ellos supone costes a las arcas municipales, a las que contribuyen todos los vecinos.