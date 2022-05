Teatro Caracol regresa a los escenarios con un "Aladino" musical y sin edulcorantes

Teatro Caracol de Cambados ha vuelto a levantar el telón, con los nervios de siempre, pero “máis ilusionados que nunca” porque el parón causado por la pandemia “foi duro”, cuenta su directora, Olga González. Y eso que en 2020, en uno de los pocos respiros que dieron aquellas primeras olas del covid, por decirlo de algún modo, grabaron y subieron a Youtube la obra prevista para aquel año, “O Circo caracolino”, y que se iba a estrenar cuando se activó el estado de alarma.



Para este regreso han elegido el clásico “Aladino”, pero “versión Caracol”, destaca la cambadesa. Y es que si bien no faltan los ingredientes principales, cuenta que “non ten nada que ver” con versiones edulcoradas como la de la factoría Disney y, de hecho, empoderan a la princesa, dándole “máis protagonismo e o poder de decidir por ela mesma”. También han creado nuevos personajes, como la madre de Aladino, y por haber, hay hasta dos genios, además de seis canciones con sus respectivas coreografías y una puesta en escena y vestuario dignos de cualquier compañía profesional porque, entre otras cosas, “temos unhas costureiras marabillosas”, asegura la directora.



Para disfrutarlo en persona, el grupo ofrecerá sus tradicionales pases abiertos al público: mañana, a las 20 horas, y el domingo a las 18 horas, en el salón de actos del IES Francisco Asorey. Estos días están actuando para el público escolar, que siempre es el primer jurado al que se someten. De este modo, calculan que unos 1.200 niños disfrutarán de su particular “Aladino”, procedentes del San Tomé, Dena (Meaño), Corvillón, Vilariño, la asociación BATA, el Asorey, el San Miguel de Deiro y la ANPA de Castrelo.

Para ello, el grupo, conformado por una veintena de personas, entre actores, técnicos de sonido e iluminación, vestuario, etc. Lleva meses preparándose. Los ensayos empezaron en el mes de octubre con dos sesiones por semana y un mes antes del estreno sumaron un día más.



En esta ocasión han elegido este cuento popular pero se han atrevido con todo tipo de temáticas, aunque sin olvidar quién es su público, y no es fácil. Actúan para personas de a partir de 3 años y sin límite de edad, y “tes que pensar para que non se aburran nin os pequenos nin os maiores”, explica la directora. Pero siempre lo consiguen. Teatro Caracol lleva casi 30 años sobre las tablas y sus funciones siempre son un éxito. La prueba es que lo requieren incluso fuera de Cambados, de colegios de otras localidades limítrofes, así que este año no se espera menos. La propia Olga González ya está viendo que “os nenos flipan” con su particular “Aladino”.