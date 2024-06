Técnicos de Augas de Galicia paralizan las obras de Terra de Porto en O Grove

Las obras de reparación y sustitución de la red de abastecimiento en la zona de Terra de Porto, en O Grove, están paralizadas por los inspectores de Augas de Galicia. Esto es así, debido a que, durante los trabajos, se han encontrado varios pozos de agua que no estaban contemplados en el proyecto inicial.



“Ao executar as obras de Terra de Porto atopáronse unha serie de pozos de auga que non tiñamos controlados polos técnicos do concello, que son os que marcan as liñas a seguir cando se redactan estos proxectos”, indica el alcalde de O Grove, José Cacabelos. Esto significa, comenta, que existe un cauce de un río en la zona y, por lo tanto, las obras tienen que ser revisadas por los profesionales de Augas de Galicia.



Tras la visita de los técnicos de la Xunta a las obras, éstas quedaron totalmente paralizadas, a la espera de que, desde el ayuntamiento, se presente un estudio topográfico en el que, además de señar los lugares en dónde se localizan los puntos de agua, también se presente una propuesta para solucionar este inconveniente.



“Todo esto se está trasladando , se tuvo que facer un plan topográfico para que Augas de Galicia nos permita continuar coa execución das obras”, explicó Cacabelos.

Desde el gobierno de O Grove esperan que esta situación se pueda resolver esta semana y, por lo tanto, continuar con los trabajos.



“Os nosos técnicos están falando cos técnicos de Augas de Galicia de tal xeito de que en nada podamos retomar as obras e continuar có que estaba previsto”, concluye el alcalde socialista de O Grove.

Las obras en Terra de Porto, que comenzaron en el mes de mayo, cuentan con una inversión de 800.000 euros y está previsto que se ejecuten en dos fases; en la primera de ellas se trabajará sobre la red de abastecimiento de agua y, en la segunda, se procederá al asfaltado.

En el momento de su anuncio, (las obras comenzaron el 20 de mayo), Cacabelos indicó que contaban con un plazo de ejecución de entre cuatro y cinco semanas, tiempo que, probablemente tenga que ser aumentado por culpa de la paralización de los trabajos durante varios días.



De la misma manera, desde el inicio de los trabajos, el gobierno local comentó que la circulación de los vehículos no se vería afectada, únicamente en momentos puntuales en las que se llevarán a cabo restricciones. Lo que sí que se verá perjudicada durante la ejecución de los trabajos es la zona de aparcamientos, porque la red de abastecimiento se encuentra paralela a la calzada.



Una obra muy demandada

Los trabajos de mejora en la red de abastecimiento de agua y el posterior asfaltado de Terra de Porto, es una de las obras más demandadas por los vecinos de O Grove y por todos aquellos que transitan por la zona en vehículo. Esto es así porque, el estado en el que se encuentra el asfalto hace complicado el tránsito de los coches.



Además de reparar y sustituir la red de abastecimiento, este proyecto incluye el asfaltado posterior y la eliminación de la rotonda actual, que se substituirá por una transitable, similar a la ya instalada en la intersección entre la Rúa Rosalía de Castro y la Avenida de Portugal.