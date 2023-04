La tensión en la Cofradía de Cambados va en aumento por los asuntos a abordar en la Xunta Xeral

El malestar de los críticos de la Xunta Xeral de la Cofradía de Cambados con la gestión del patrón mayor, José Manuel Vilas Charlín, va en aumento. Le acusan de impedir el debate de asuntos que presentan con el argumento de que competen al Cabildo, donde sí goza de mayoría, y de estar influenciado por el abogado del Pósito, Alberto Muñoz. De hecho, en la última reunión, celebrada el miércoles, propusieron su despido, pero denuncian que se negó a votarlo.



Fuentes del equipo opositor, encabezado por Francisco Miser, detallaron que ostentan la mayoría de la Xunta Xeral que “é o máximo órgano de goberno”, pues a sus 11 miembros suman las dos vocales independientes, que están “con nós”.



No es la primera vez que se quejan de que no se atiende a los asuntos que plantean y rechazan que sean competencia del Cabildo. Así, “despois de tres xuntas xerais, o único punto que foi votado foi a remuneración do patrón maior, mensual, por certo, aínda que iso non lle leve a perder días de traballo”, lamentan en un comunicado. Afirman que Vilas Charlín evita abordarlos alegando también falta de tiempo u otras excusas. Sin embargo, exponen que desde la Consellería do Mar les han indicado que se trata de temas que tienen perfecta cabida en una orden del día de la Xunta Xeral para su debate.



Una de sus últimas peticiones fue proceder al despido de Muñoz y la contratación de otro asesor jurídico. Sucedió el pasado miércoles, en una junta extraordinaria solicitada por ellos mismos y donde clamaron contra la presencia del letrado en las reuniones. Esta figura “está ben, pero sempre asesorando ao patrón maior antes dunha reunión para que poida tomar as mellores decisións e nunca influenciando e dirixindo as xuntas na toma de decisións. A súa presenza na Xunta Xeral e no Cabildo pode dar lugar a confusión e incluso manipulación dos propios membros, por non falar de influír na toma de decisións”, exponen. De hecho, le acusan directamente de intentar “manexar ao seu antoxo” el Pósito cambadés, de excederse en sus funciones. Por todo ello, también instan al resto de cofradías gallegas a pronunciarse al respecto, pues consideran que permitir estas presencias les puede “causar un mal”.