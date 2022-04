Toman declaración a testigos para esclarecer la muerte del bañista arrollado por una embarcación

La investigación sobre la muerte de un bañista el pasado viernes en la playa de Silgar de Sanxenxo, fallecido tras ser alcanzado por una embarcación, sigue en marcha. El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, indicó ayer a preguntas de los medios que “la investigación está abierta” y se ha tomado declaración a diversas personas sobre lo ocurrido. El delegado afirmó que “sabemos lo que produjo el accidente”, pero declinó hacer más declaraciones, ya que el caso sigue investigándose.



La Guardia Civil toma declaración a testigos y realiza informes sobre lo sucedido. La investigación y sus resultados serán claves para determinar si existe o no responsabilidad delictiva por la muerte del bañista, un reconocido oftalmólogo de 59 años, J. M. T. R,. vecino de A Coruña.



Según fuentes municipales, el hombre murió en el acto tras ser golpeado por una embarcación mientras nadaba en compañía de otra persona en el área de baño de Silgar, todavía no delimitada con las boyas que suelen estar colocadas en la temporada alta. El acompañante resultó ileso.



Tras el choque, varias personas alertaron al 112 Galicia, que movilizó medios de emergencia al punto. Una embarcación particular recogió al varón arrollado y lo trasladó al puerto de Sanxenxo, donde los servicios médicos desplazados solo pudieron confirmar su fallecimiento.