Trabajadores de Atunlo recurrirán sus despidos y anuncian movilizaciones

Una “encerrona” y un “acto de mala fe”. Es la conclusión a la que llega el sindicato CIG tras tener conocimiento del despido de 14 trabajadores de la conservera Atunlo de O Grove. Los representantes sindicales comparecieron ayer junto a algunos de los ya ex empleados para anunciar que recurrirán los despidos ante la justicia e iniciarán movilizaciones a las puertas de la factoría para protestar por esta decisión de la empresa, que aseguran, se produjo sin previo aviso a los trabajadores que tenían un contrato laboral fijo.



Según informan, la empresa comunicó los despidos por sorpresa este martes a la presidenta del comité durante un cambio de turno, y también llamaron a varios trabajadores a las oficinas y sin la presencia del delegado sindical, para trasladarles uno a uno que sería su último día de trabajo.



Las causas que alega la conservera se deben a cuestiones “organizativas y de producción”, un motivo, explica la responsable de la CIG, Mar Vila, que no concuerda con la facturación del grupo empresarial, que si bien, ha sido más baja que otros años, mantuvo beneficios y la fábrica está trabajando al 200 % de su producción. Un hecho que se demostraría con las ofertas de empleo de la compañía para la factoría de Cambados en la que buscan trabajadores.



En este sentido, advierte el sindicato, estarán en alerta para comprobar que los contratos temporales que se están firmando en las últimas semanas, no sean para cubrir las bajas de los trabajadores despedidos, algo que sería, “insultante”, lamentan. Además, critican que se esté echando a la calle a personal de obra cualificado y con experiencia, sin proponer su traslado a otras plantas..



Otra de las cuestiones que denuncia el sindicato y los trabajadores es el incumplimiento, por parte de la empresa, de los compromisos adquiridos el pasado mes de noviembre cuando hubo una reorganización de los turnos.





En ese momento, se acordó que se mantendría la categoría de los empleados y se recolocaría a 25 de ellos, asegurando que no se producirían despidos en relación con esta medida.









Readmisión y movilizaciones







En todo caso, Vila, señala que la empresa “fiou moi fino” a la hora de tramitar las bajas, que, ya que si fuera del 10%, se trataría de un despido colectivo y la firma tendría que negociar las condiciones y avisar con antelación.La CIG tiene constancia de, sin embargo, todavía no ha podido contactar con todos ellos, por la rapidez y el modo en el que se han desarrollado los hechos, por lo que animan a los afectados a acercarse a la sede sindical para comenzar las acciones pertinentes.

De primeras, reclamarán la readmisión de los trabajadores y recurrirán el tipo de despido ante los juzgados, y por el momento no valoran la negociación con la empresa ya que “eles tamén executaron os despidos sen avisar”, apunta Mar Vila. Mientras tanto, convocan ya la primera movilización que tendrá lugar este próximo martes ante la factoría grovense entre las 14:30 y las 15 horas, en el cambio de turno.