Trabajadores de Emerxencias Sanxenxo critican al Concello por la “degradación del servicio”

Después de un largo tiempo “desconectados de las redes sociales”, los trabajadores del Servizo de Emerxencias de Sanxenxo han compartido en su perfil de Facebook sus críticas al gobierno local por la reorganización del servicio, al que además acusan de “incumplimientos” contra la sentencia que “da la razón a los trabajadores en todas sus reclamaciones”, como restaurar el antiguo sistema de turnos o mantener por seguridad un mínimo de tres efectivos de guardia, después de que hoy el servicio solo cuente con dos efectivos.



Para estos trabajadores, el Concello “ha degradado un servicio que durante años ha sido referente en toda Galicia, llevándonos a situaciones de grave riesgo laboral y obligándonos a tener que elegir si queremos jugarnos la vida en cada servicio”. La situación, que lleva enquistada años y que llegó a judicializarse, sigue así paralizada entre las partes. El germen del conflicto surgió en 2021, cuando el gobierno local, argumentando el alto coste del servicio, anunció su intención de reorganizar el GES local con el fin de evitar la duplicidad de servicios con el parque de bomberos de Ribadumia, pasando a ofrecer servicio 16 horas y no las 24 horas diarias. Un cambio en la organización que no ha podido materializarse.



Carteles contra el alcalde

Así, la sede de Emerxencias contaba esta mañana con un cartel en la puerta contra Telmo Martín: “Por orden del alcalde no se atienden emergencias”. Desde el PSOE denunciaron la situación de “caos” y explicaron que dicho cartel vino dado después de que el edil de Seguridade e Emerxencias, Xoán Pérez, presuntamente diese la orden de “non saír a atender ningunha emerxencia mentres haxa só dúas persoas no retén de garda”, situación que sucede hoy, según expusieron los socialistas.



Para el portavoz de la formación, Fernando Otero, la orden del Concello “ten tamén un compoñente de represalia polas publicacións realizadas polos traballadores do GES nas súas redes sociais, advertindo de que só habería dous operarios, dado que o Concello non cubre as baixas laborais”. Asimismo, Otero recordó que una sentencia “obrigou a que en cada quenda diaria haxa un retén mínimo de tres persoas”, situación que ayer no se produjo al haber solo dos operarios.



Por otra parte, los socialistas advierten que “calquera día pode producirse unha verdadeira catástrofe, pois os frecuentes peches do parque de Ribadumia do Consorcio Provincial de Bombeiros son cubertos regularmente polo GES de Sanxenxo que, de feito, non é a primeira vez que teñen que desprazarse a Marín ou a Bueu”, por lo que exigen una solución al conflicto laboral entre trabajadores y Concello.



“Este é o caos do Partido Popular na xestión das emerxencias, coa Xunta de Galicia desentendéndose e Telmo Martín e “o Lugués”, o presidente da Deputación e tamén máximo responsable do Consorcio, tapándolles as vergoñas”, denunció Otero.