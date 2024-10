El traslado de la Aldea de Nadal genera críticas y el Concello de Cambados pide “paciencia” hasta ver el resultado

La decisión de celebrar este año la Aldea de Nadal en la plaza del Ayuntamiento ha causado un importante revuelo, pero el Concello se mantiene firme y pide paciencia y esperar a comprobar la experiencia. Asimismo, desde el cuatripartito indicaron que la petición de reducir los eventos multitudinarios en la Praza de Fefiñáns para evitar impactos negativos ya detectados no solo ha partido de la asociación Amigos de Fefiñáns, sino también de la Real Academia Galega de Belas Artes, tratándose de un BIC, incluyendo los conciertos de la Festa do Albariño.



Con todo, tanto el alcalde, Samuel Lago, como el concejal de Festexos, Tino Cordal, señalaron que hay otro motivo. “O propio comercio local nos pediu que se dinamizase un pouco máis o centro e que non se levase todo para Fefiñáns, e nós somos un goberno dialogante cos diferentes colectivos e tratamos de dar satisfacción as súas demandas na medida das posibilidades. Tamén somos un goberno ao que nos gusta innovar, así que avaliaremos a ver como resulta a experiencia”, detalló el socio de Somos Cambados.

“Sensibles co patrimonio”

Así, Cordal insistió en que será una prueba y el año próximo se estudiará si resulta positiva y se queda o si la Aldea de Nadal regresa a la histórica plaza o a otra ubicación. “Non só se trata de dar satisfacción a Amigos de Fefiñáns, somos moi sensibles no tema patrimonial como temos demostrado coas peonalizacións, humanizacións, a recuperación da escalinata de San Benito, mellora de infraestruturas... Sabemos o gran tesouro que temos”, añadió.

Respecto a las críticas que han empezado a surgir porque, entre otras cosas, se considera que la Praza do Concello tiene una dimensión reducida para acoger un montaje que suele ser grande y que recibe a cientos de ciudadanos más vulnerables como son los niños, el concejal señaló que el jueves realizaron pruebas y se ha retranqueado el vallado para dejar más zonas de paso libres. No obstante, garantizó que cuando se abra se hará “extremando todas as medidas pertinentes”.



El concejal de Festexos también pidió un “pouco de paciencia” a los vecinos, que esperen a ver el resultado, pues entiende que “os cambios sempre xeran certa controversia, polémica e debate”. De hecho, recordó que el año pasado hicieron el encendido del alumbrado navideño en la Praza do Concello.

También insistió este socio del cuatripartito en que se trata de una experiencia de prueba, “logo avaliaremos se resulta positiva e tomaremos a decisión de deixalo aquí, volver a Fefiñáns ou buscar outra ubicación”.