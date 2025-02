A Tropa de Moncha a Caralla será quien abra este año el Festival de Comparsas meco

El sorteo más esperado en el Entroido de O Grove, el que determina el orden de actuación de las diferentes agrupaciones que participan en el Festival de Comparsas, motivó que en la presente edición abra el espectáculo la agrupación A Tropa de Moncha a Caralla, seguida de Os Arrombados, Os de Sempre, Os do primeiro mio, Leña Verde, Jana de Leria –ganadores de los últimos tres años–, X, Os Barallocas y, finalmente, As + Plus.



El Festival de Comparsas será hoy a las ocho de la tarde, en el Auditorio do Grove, y para poder entrar será preciso tener una entrada. Durante la jornada, estas estarán a la venta en el pabellón municipal de deportes, en horario de 10:00 a 14:00 horas.



No obstante, para aquellas personas que no puedan asistir en directo, las actuaciones también se podrán disfrutar a través de Youtube.

Un museo de carnaval

Este año el Concello de O Grove, en colaboración con las comparsas y vecinos de la localidad, han querido dar aún más protagonismo a esta festividad abriendo un museo de carnaval, el cual visitaron más de 700 personas el día de su apertura.



El museo estará abierto hasta el 15 de marzo y en el hay expuestos trajes lucidos duarante el festival, variedad de fotografías del evento e incluso vídeos que muestran su cronología.