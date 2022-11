El TSXG confirma la suspensión a un policía local por negarse a efectuar un control de drogas

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado en una sentencia la suspensión impuesta por el Concello de Sanxenxo a un agente de la Policía Local por negarse a pasar un control de drogas.





Esta resolución tiene su origen en una causa abierta por el agente en el juzgado de lo contencioso número dos de Pontevedra. El policía recurrió ante éste la desestimación de las alegaciones administrativas que presentó ante el Concello por su suspensión de funciones durante dos años y últimamente también le solicitó poder reincorporarse a su puesto mientras no se resolvía el asunto. Sin embargo, el juez instructor rechazó su petición y el policía recurrió la decisión ante el TSXG, que también la ha desestimado.





El motivo de la sanción se debe a la comisión de “una infracción muy grave”, contemplada por la ley, que consiste en “la negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico o a prueba de alcoholemia o de detección de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, legítimamente ordenados, con el fin de constatar la capacidad psicofísica para prestar el servicio”.





El apelante alegaba que había estado en situación de suspensión de funciones durante seis meses, por lo que reclamaba el levantamiento de la sanción durante el tiempo que duren las actuaciones judiciales sobre su caso, todavía no resueltas, para no quedar privado del ejercicio de sus funciones y derechos.