La tubería general que abastece de agua a O Grove sufre la enésima avería aunque de carácter menor

La tubería general que suministra a O Grove de agua desde la ETAP de la Mancomunidade do Salnés sufrió ayer una nueva avería y ya se ha perdido la cuenta de cuántas lleva la vieja y deteriorada infraestructura. La reparación se realizó en la misma mañana y no hubo problemas de abastecimiento, pero vuelve a poner de manifiesto la necesidad de habilitar una nueva, pues se trata de la única entrada de agua potable al municipio.



Fuentes de la entidad supramunicipal detallaron que se produjo una filtración por un poro y que la concesionaria del servicio, Viaqua, arregló el problema colocando una abrazadera de reparación. De hecho, señalaron que no llegó a haber problemas de suministro a la población porque el depósito municipal tiene una capacidad de reserva importante.



El alcalde, Jose Cacabelos, destacó la previsión de haberlo llenado y, de hecho, indicaba que el único inconveniente que se podía padecer era una pequeña pérdida de presión. Asimismo destacó que, por suerte, la avería se ha producido en septiembre, pasada ya la temporada alta, y porque el consumo de agua “é moito máis reducido que calquera día de xullo ou agosto”. También desde la Mancomunidade subrayaron este hecho.









Situación general





A pesar de la falta de incidencias, la nueva avería vuelve a poner de manifiesto la necesidad de renovar esta vieja y deteriorada tubería que discurre enterrada por la ensenada de O Bao y que es la principal fuente de agua de todo el municipio. De hecho, existe un proyecto redactado y valorado en algo más de 1,4 millones de euros para habilitar una nueva por tierra y la entidad supramunicipal lleva años reclamando a la Xunta que lo ejecute, pero esta pide una cofinanciación que incluso pudiera incluir a la Diputación y no acaba de haber un acuerdo.



En una situación similar se encuentra la ampliación del depósito y tratamiento de aguas en la ETAP de Treviscoso. Hace años que la comarca compró unos terrenos para la habilitación de nuevos depósitos de agua para afrontar, sobre todo, los meses de verano. Y es que su actual capacidad de depuración, de unos 30.000 litros diarios, resulta insuficiente en momentos puntuales. Ya pasó este verano cuando la demanda se elevó por encima y esto provocó unas bajadas de presión que culminaron con cortes de suministro en casas de Meis, Ribadumia y Cambados, incluyendo su polígono.



En el caso de la tubería de O Grove, el temor de las autoridades comarcales y del propio Concello es que un día se produzca una rotura de gravedad en un momento de grandes consumos, como fue agosto, y no haya manera de abastecer a la mayor parte de la población meca.