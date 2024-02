Turutas de Cádiz y profesionales del pasarlo bien, nace Os martes paracetamol en Cambados

Los lunes al col-Os Turulletas ya no están solos. En un giro de profetismo cuasi bíblico, al séptimo año de su creación, vieron los dioses del Entroido que las comparsas eran buenas y con la misma fórmula magistral han dado vida a Os martes paracetamol. Sus integrantes no ocultan que algunas mantienen vínculos familiares con sus predecesores y hasta el nombre es en cierto modo una especie de réplica al suyo, la primera de las que se espera vendrán, como manda la tradición del sano pique entre agrupaciones. Pero aquí no median costillas ni manzanas, no vienen a ser su versión femenina, si no a compartir meta con personalidad propia: levantar el Entroido cambadés, que “lo vemos un poco apagadillo”, cuentan.



Son profesionales del tomarse las cosas con humor de diferentes pandillas cambadesas y conforman un “variopinto” grupo unido porque, “en general, somos muy carnavaleras, nos gusta la fiesta más que a un tonto un palo”, comenta una de sus portavoces. Están preparadas para todo y quien dice todo, dice todo. “Profesoras, abogadas, arquitectas... Llegado el caso hasta podemos prestar asistencia sanitaria, pero ninguna se dedica profesionalmente a estos temas”, bromea sobre sus perfiles.



El primer paso lo dieron algunas el año pasado. “Siempre estaba la cosa de, a ver cuándo fundamos una comparsa, a ver cuándo fundamos una comparsa... Hasta que un día, cuatro, hicieron un pacto”. Empezó a correrse la voz y cada vez había más interesadas en compartir lo que al principio era un secreto y hoy está en boca de todos. “Quedábamos una vez al mes para tomar unas cañas y hasta hicimos unos estatutos de broma y elegimos presidenta, tesorera... Era más de coña que otra cosa, pero en octubre la fecha empezaba a acercarse, así que nos pusimos más en serio y ya éramos 21. También tocó apurar y ahora nos reunimos una vez a la semana”.



Son estas fechas impropias de la seriedad, pero sin olvidar la profesionalidad requerida por el arte del divertir, así que están preparando todo con mucho mimo. Se han currado un esmerado logo y lo más llamativo, acudirán armadas con turutas artesanales fabricadas en Cádiz, una de las cunas del Carnaval. Además, tenemos unas “letrillas preciosas en cumplimento de las bases del concurso y que evidentemente tocarán temas locales y algo de nacionales”, avanzan sobre sus composiciones. Lo único, porque esto y sus disfraces se mantienen bajo estricto secreto hasta el domingo día 11, cuando harán su primer pase público para dar ambiente en el Desfile de Carrozas del Concello, uno de los principales eventos del programa municipal.



Porque Os martes paracetamol tienen muy claro el importante cometido de las comparsas: “Funcionamos como una empresa, nos lo tomamos muy en serio y no sé si estamos listas, pero preparadas seguro, y si este año no nos morimos de la vergüenza en el escenario, seguiremos en los siguientes. Y si no sale bien, de momento, podemos decir que nos lo hemos pasado pipa”. Y es que sus miembros destacan la suerte de haber congeniado tan bien a pesar de ser un grupo tan heterogéneo, empezando por la diferencia de edad, pues gastan entre 28 y 50. “Cada una es de su madre y alguna no se conocía de nada o solo de vista, pero hay muchísima armonía y cada una aporta una cosa. Ha sido una tremenda suerte”, explica esta portavoz.



La gran prueba final llegará el Martes de Entroido, con el Concurso donde por primera vez en mucho tiempo habrá una segunda comparsa con ADN cambadés. Tendrá lugar a las 18:30 horas en la Praza Alfredo Brañas, la misma que hace algunos años daba nombre a otra agrupación formada por un conjunto de mujeres. Eran tiempos de un Entroido que los cambadeses recuerdan de mayor esplendor e incluso en la casa de alguna integrante de Os martes paracetamol, pariente de aquellas comparseiras.