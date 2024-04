Ultiman el proyecto para una primera fase de senda peatonal entre Baión y András

La Diputación de Pontevedra ultima el proyecto que permitirá ejecutar una primera fase de una senda peatonal entre Baión y András. Será a lo largo de unos 570 metros, en la carretera provincial EP-9701, donde la institución pontevedresa y el Concello quieren mejorar las condiciones de seguridad para los viandantes, transformando además este tramo de la carretera. En él no hay aceras y los arcenes son de dimensiones reducidas.



Así, la actuación permitirá también desarrollar la “ampliación do trazado, a nova pavimentación do firme e a renovación dos servizos, a creación dunha plataforma compartida na parte final da senda, a instalación de redutores de velocidade, a mellora da entrada peonil desde a estrada á gardería, a optimización das actuais paradas de autobuses e a mellora do cruzamento coa estrada autonómica PO-531”, explican desde la Diputación.



“Con esta actuación mellorarase de xeito significativo a conexión entre os dous núcleos, fomentarase a mobilidade peonil e reducirase o risco de accidente na contorna do colexio, a gardería, o centro de saúde e os núcleos poboacionais”, añaden.



Valorado en casi un millón de euros, el proyecto está prácticamente listo y el anuncio es que, “nas vindeiras semanas”, ambas administraciones puedan firmar ya un convenio que fije los términos para la ejecución de esta obra. El avance del proyecto fue trasladado hoy por el presidente de la Diputación, Luis López, en una reunión con el regidor, Gonzalo Durán, y el teniente de alcalde y diputado provincial Javier Tourís.

Alumbrado en Corón

Por otra parte, y en el capítulo de infraestructuras viarias en Vilanova, la Xunta comunicó hoy que ha recibido dos ofertas para ejecutar las obras de renovación e instalación de iluminación en la senda de la carretera PO-549, a su paso por Corón.

Esta intervención, licitada por más de 260.000 euros, permitirá actuar en el itinerario peatonal ejecutado en esta vía autonómica en Corón con una inversión de 1,1 millones de euros. El objetivo es la instalación de iluminación entre los puntos kilométricos 2+600 y 5+230 y entre los 7+800 y 8, con la retirada de los báculos existentes y la colocación de otros nuevos en el margen derecha de la calzada, con una separación aproximada de cuarenta metros.