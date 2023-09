Último día para presentar las solicitudes de trabajo para la Festa do Marisco de este año

El Concello de O Grove pone en marcha la organización de la LXII Festa do Marisco que se celebra del 5 al 15 de octubre con la apertura de la contratación de personal, cuyo plazo para presentar solicitudes concluye durante la jornada de hoy, tras haberse ampliado el periodo anunciado inicialmente, que finalizaba el 31 de agosto.



La bolsa específica de empleo cuenta con ocho puestos de ayudante de cocina, un peón de almacén, catorce cajeros, 22 dependientes de stand, ocho operarios de mantenimiento, once peones de limpieza y dos operarios de acceso. Las bases de la convocatoria para la contratación se pueden consultar en la sede electrónica y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Los interesados tienen de plazo hasta que acabe el día para presentar sus solicitudes cumplimentando el formulario disponible en el Registro del Concello y en la sede electrónica, adjuntando la documentación requerida: DNI, estudios, vida laboral, certificado de manipulador de alimentos (según las exigencias del puesto), contratos relacionados con la labor solicitada y cursos de formación.



Filtran los conciertos

Uno de los grandes atractivos de la popular Festa do Marisco, además del producto rey de la Ría, son los conciertos, que cada año atraen a un gran número de visitantes a la península meca. El cartel de actuaciones, sin embargo, se filtró a comienzos de semana por las redes sociales, circulando con gran velocidad. A falta de confirmación oficial, O Grove acogería del 5 al 15 de octubre a grupos de sona nacional como La La Love You, Sidonie, Celtas Cortos o La Casa Azul. Una variada programación musical que incluye también a agrupaciones con acento gallego, como la banda arousana Lontreira, Fillas de Cassandra y la local Banda do Sequío.