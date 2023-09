Vales lleva a Durán a un acto de conciliación judicial por "difamación" en la campaña electoral

Los juzgados de Vilagarcía acogerán mañana un acto de conciliación promovido por la portavoz del PSOE de Vilanova, María Vales, por las acusaciones vertidas por el alcalde, Gonzalo Durán, el pasado mayo, en plena campaña electoral, sobre que existía una denuncia judicial contra ella. La concejala y candidata socialista demostró que el escrito con el que el popular sustentaba sus acusaciones contenía su nombre por un error reconocido y rectificado después por la Fiscalía, pues la denunciada era otra persona -era por un asunto de retribuiones en la Cofradía, donde Vales había sido patrona mayor-. "Es la última oportunidad para este señor de rectificar rotunda y completamente sus declaraciones a la vez que abone la cantidad de 30.000 euros como justa compensación por los daños y perjuicios causados", declaró ayer Vales.

Esta herramienta judicial es una oportunidad para alcanzar un acuerdo amistoso con un mediador en asuntos como este, en el que la socialista señala que las manifestaciones de Durán fueron "injuriosas y difamatorias a sabiendas de su falsedad". Además, es el paso previo a la interposición de una demanda. La edila del PSOE sigue convencida de que se hizo una "manipulación del contenido" de aquella denuncia que presentó el actual patrón mayor contra una tercera persona por un tema de retribuciones y que el alcalde del PP hizo ese uso porque estaban en campaña electoral.

Ya en su día, los socialistas gallegos, encabezados por su presidenta, Carmela Silva, pidieron al regidor que rectificara y, en caso contrario, que dimitiera. Sin embargo, Durán no atendió a esta petición y hoy mantiene la misma postura. A preguntas de este medio respondió que no piensa acudir al acto de conciliación de mañana y "me ratifico, esta señora -por Vales- debe dimitir por corrupción". Preguntado por el detalle de estas nuevas acusaciones, el popular se limitó a indicar que se refiere a su paso por el Pósito como su máxima responsable: "Hay que hacer una auditoría de sus ochos años al frente de la Cofradía, tiene que dar cuenta de su gestión y dar muchas explicaciones", añadió.