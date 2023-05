El PSOE comarcal arropa a Vales, Durán la acusa de "sacar dinero de la Cofradía" y el Pósito certifica que la socialista no debe nada

Mañana agitada en el último día de campaña en Vilanova, con una cascada de reacciones. Alcaldables y representantes de las candidaturas del PSOE en O Salnés arroparon hoy a María Vales en Vilanova. La aspirante a la reelección en Meis, Marta Giráldez, leyó un comunicado en el que censuran la actitud del candidato popular y alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, al que vuelven a acusar de urdir una supuesta y premeditada acción de desprestigio en campaña contra su rival socialista. Posteriormente, el popular hizo unas declaraciones en las que insiste en su acusación contra la socialista: "Sabemos, María José, que sacaste dinero de la Cofradía", arremetió rodeado de miembros de su equipo. Poco después, al hilo de lo dicho por el popular, los socialistas hicieron público un documento del Pósito que certifica que Vales, ni debe nada a la Cofradía, ni está devolviendo dinero alguno.

Durante el acto previo del PSOE, Vales, dijo Giráldez, "tivo que pagar unha grandísima peaxe" por el solo hecho de presentarse. Así, indicaron, tuvo que sufrir lo que tildan de "actitude caciquil dun candidato popular sen escrúpulos". "Aguantou difamacións, calumnias, atentados ao seu honor. Pero mentira tras mentira, foi evidenciándose que todo foi unha trama urdida coidadosamente para desprestixiala".

"Logo de destaparse que todo foi unha trama", recriminan que Durán "aínda seguiu incidindo na mesma calumnia". Así, después de que la Fiscalía corrigiese un escrito en el que apuntaba, por error, a Vales como posible sospechosa tras una denuncia en el seno de la Cofradía, recuerdan que el popular dudó entonces de la imparcialidad del mismo fiscal. Por ello, recriminan que Durán llegó incluso, "á desesperada", a echar la "culpa a un responsable da Xustiza, como é o fiscal xefe de Pontevedra".

"Un machista, condenado"

Giráldez prosiguió leyendo el comunicado, en el que los socialistas afirman que "María (Vales) demostrou con papeis que non é culpable, que é unha muller hornada. Pero isto non chega a ser suficiente cando se convive en política cun machista, que é porque por iso está condenado", recordó.

"Agresión sen precedentes"

"A candidata do PSOE en Vilanova é unha muller sen ningunha causa pendente, forte, feminista", que, reafirman, aguantó una "agresión sen precedentes, sen sentido, burda, tendenciosa" que "só deixou clara unha cousa: A pouca clase política de quen os verte e a grandísima capacidade de resiliencia de quen os recibe".

"Votar a María Vales e ao seu equipo é votar á verdade, transparencia, humildade e sobre todo, votar polas boas persoas", concluyeron los socialistas, subrayando de que si Vales es regidora, el Ayuntamiento dejará de "ser unha propiedade privada".

Gonzalo Durán: "Sentí vergüenza ajena"

El regidor y candidato popular, Gonzalo Durán, compareció poco después junto a miembros de su equipo para reiterar la acusación. "Sabemos, María José, que sacaste dinero de la Cofradía". "Que lo estáis devolviendo ahora poco a poco, mes a mes, en cómodos plazos. Porque has firmado un pago irregular. Lo sabemos todos. Por eso estás escondida detrás de Marta (Giráldez)", atacó.

Recriminó la concentración de socialistas esta mañana, que calificó de "pequeñito grupo de personas": "Venir a defender lo que es indefendible. Que enseñe los ingresos y los descuentos", dijo refiriéndose de nuevo a la candidata socialista y ex patrona mayor. "Que os enseñe lo del dinero que se está devolviendo, que se quitó irregularmente de la Cofradía. Que lo saben todas las mariscadoras. Nada más. No vengáis a defender lo que no tiene defensa", insistió en la acusación.

La Cofradía certifica que Vales, ni debe dinero, ni está devolviendo nada

Sin embargo, la acusación de Durán fue de nuevo rápidamente atajada. En efecto, poco después de las duras acusaciones del popular, la propia Cofradía de Vilanova certificaba a través de un escrito firmado por el patrón mayor y por la secretaria, fechado hoy mismo, que María Vales "se atopa ao día das súas obrigas económicas coa Confraría e coa agrupación sectorial de marisqueo a pé". También certifican que Vales, al no deber nada, "non está devolvendo a prazos cantidade ningunha".

"Vienen a hablar mal de mí"

Mientras los socialistas acusaban a Durán de "difamar" a Vales durante la campaña, el popular acusó a su vez al PSOE de "hablar mal de mí". " La alcaldesa de Meis viene a Vilanova a hablar mal de mí, un compañero, alcalde de la comarca". "De verdad, me dio vergüenza ajena, me pareció tan patético, tan triste que tengan que venir a defenderla los demás porque lo de ella no tiene defensa", consideró. "No nos avergoncéis más, no traigáis a gente de fuera a avergonzarnos", añadió.

También afeó que el PSOE hiciese este acto justo un día antes de la jornada de reflexión: "El último día de campaña, que nosotros por lo menos lo utilizamos para llamar a la ilusión, a que la gente vote, pensando en el futuro", dijo, "contra esto, acabamos de ver unas imágenes que, a mí, me dan vergüenza ajena". "Me pareció patético", sentenció.