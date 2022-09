La vendimia esprinta en O Salnés con 18 millones de kilos ya recogidos

La vendimia en la subzona de O Salnés supera los 18 millones de kilos de uva recogidos. En el conjunto de la Denominación de Origen (DO) Rías Baixas, la suma rebasa los 24 millones de kilos. Son cifras oficiales de la DO, las que constaban al organismo hasta ayer al mediodía.



Además, tal y como detalló Ramón Huidobro, secretario general del Consejo Regulador de esta denominación de origen, la previsión es dar un acelerón importante este fin de semana a la campaña, en el conjunto de todas las subzonas de Rías Baixas. Será, señaló, un periodo clave de importante entrada de fruto, con una ampliada capacidad de procesado de hasta cinco millones de kilos diarios.



Más al detalle, la previsión de la DO para el periodo comprendido entre este jueves y el próximo lunes es la de poder dejar a cubierto ya al menos 15 millones de kilos más, situándose a la salida del fin de semana, si nada se tuerce, en un cómputo global de 39 millones de kilos.



La previsión inicial era de una vendimia en Rías Baixas de unos 41, así que el grueso quedaría ya concluido, a falta de lo que Huidobro definió ayer como “flecos”: Algunas variedades tintas —que tradicionalmente se vendimian más tarde— y otras variedades especiales, todavía más minoritarias.





Vendimia de gran calidad





Que la uva está siendo este año de gran calidad quedó patente ayer en la visita institucional a la finca experimental de Pé Redondo, que Martín Códax posee en Meis. La comitiva estuvo encabezada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que acompañaron el conselleiro do Medio Rural, José González; el delegado de la Xunta en Pontevedra, Luis López; la alcaldesa meisina, Marta Giráldez, ediles de Meis y Cambados, además de los representantes de la DO y de la bodega anfitriona, con su presidente, Xoan Allegue y el director general, Juan Antonio Vázquez Gancedo.



Fue el propio Rueda el que constató el “bo estado” de los racimos. “Valen todas”, dijo sobre las uvas, “algo excepcional” que se entiende, dijo, no solo por las óptimas condiciones meteorológicas para la campaña, sino por el “traballo, moito e bo” de los viticultores. Un esfuerzo que no dudó en ejemplificar con esta propia finca experimental.



El presidente autonómico destacó en su conjunto al sector vitivinícola gallego, recordando que da empleo a unas diez mil personas en casi quinientas bodegas entre las cuatro DO en la Comunidad. Todo ello supone una facturación anual de unos 230 millones de euros, que bebe también de nuevas opciones en expansión, como el enoturismo. Otra forma, dijo Rueda, de seguir creando riqueza en el territorio para fijar población en el rural.



Tampoco se olvidó de los “momentos de moita dificultade” que el sector, como muchos otros, tuvo que afrontar estos años. “Momentos de crise económica” en los que la viticultora vio “unha oportunidade” para “seguir medrando”, aportando a la “Marca Galicia”. Por ello, desde la Xunta también recordaron ayer las “medidas que permitiron impulsar, protexer e divulgar o sector” como los 3,4 millones a la elaboración y comercialización en 2021, la Lei de Recuperación da Terra Agraria o la futura norma de Calidade Alimentaria.









Rueda culpa al Gobierno de querer “barrer” las industrias costeras e insiste en pedir competencias Alfonso Rueda respondió ayer también durante su visita a O Salnés al tira y afloja sobre el futuro de las industrias costeras en Galicia ante la nueva normativa litoral estatal. Para el popular, el Gobierno central estaría actuando para “barrer todo por unha especie de consigna que non entendo”. Insistió en que la nueva normativa, como la Ley de Cambio Climático y el reglamento de Costas, tratan “igual” a la “costa de Levante que á galega” y “todos entendemos que non pode ser así”. Por ello, redundó en la necesidad de transferir competencias a Galicia para asegurar una regulación específica que acabe con la inseguridad jurídica que sufren las industrial del litoral autonómico, pese a los mensajes de tranquilidad enviados desde la administración central.



Urgen las parcelarias

Por su parte, la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, aprovechó la presencia del presidente y del conselleiro do Medio Rural para solicitar una agilización de los procesos de concentración parcelaria en marcha en Meis. José González también indicó, ante la necesidad de más fincas en Galicia, que la administración debe “conxugar” esa “necesidade” de más terreno de cultivo con la “ordenación do territorio”.

























PROTESTA

ante la visita institucional





Las huelguistas del Consorcio de Benestar alzan la voz ante Rueda





Una pequeña comitiva en el marco del conflicto y la huelga en el Consorcio Galego de Igualdade e Benestar se concentró ayer a unos metros del acceso a la finca en Meis. Megáfonos y pancartas en mano, recibieron entre consignas la llegada de la comitiva institucional que lideró el presidente de la Xunta. Los concentrados estuvieron coreando lemas y lanzando peticiones durante todo el acto como “o noso presidente non escoita á súa xente”. El paro afecta a la red de escuelas infantiles A Galiña Azul y atención a mayores.

















INAUGURACIÓN

nuevo servicio



La alcaldesa continuó su agenda con la apertura del tanatorio de San Vicente





San Vicente de Nogueira estrenó ayer el tanatorio que impulsa en la parroquia la funeraria San Marcos. La alcaldesa de la localidad, Marta Giráldez, culminó su agenda institucional, tras la visita a la finca de Pé Redondo de Martín Códax, participando en el acto inaugural de estas salas tanatorias. La misma empresa funeraria acaba de inaugurar, hace escasos días, otro tanatorio en Sanxenxo, en el polígono industrial de Nantes, y que permitirá dar servicio también al vecino municipio de Meaño.