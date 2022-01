La vieira de Cambados “anida” en Andalucía y se prepara para Croacia

La venta de vieira de Cambados va viento en popa: “Más que hubiera”, comentan desde la empresa de la Cofradía. El producto en fresco que a diario se eviscera dura poco en los almacenes y la previsión es agotar antes de lo habitual hasta el stock congelado de la campaña anterior. El mercado gallego es su principal cliente, pero hace años que está en los canales de alimentación y restauración de toda España y se sigue marcando retos. De hecho, ha cerrado 2021 con uno cumplido a pesar de la pandemia: la introducción en el mercado andaluz. Y la cosa no queda ahí, con el nuevo año vienen objetivos más ambiciosos: el extranjero.









Un destino turístico en alza





El gerente de Porto de Cambados, José Luis Souto, explica que su próximo destino es Croacia: “Se ha convertido en un destino turístico importantísimo por los cruceros y hay un distribuidor muy grande que ya ha contactado con nosotros”. Si todo sale según lo previsto, y lo ve factible tras estudiar el plan de negocio, la vieira de Cambados con certificación Pescaderías podría estar en las mesas de los restaurantes croatas en 2022.



La firma despacha producto a puerta abierta en sus propias instalaciones de Tragove, pero el grueso de las ventas son a intermediarios que la comercializan a particulares desde las plazas y mercados de abastos hasta grandes cadenas de supermercados, y también a los canales de restauración. Sobre todo Galicia y el noroeste español, así como la grandes capitales de provincia, son sus principales destinos, pero había una menor penetración en algunas comunidades.



Un ejemplo es Andalucía, donde el caso es que sí había interés, como venía detectando Souto, así que este año realizó promociones dirigidas a este mercado y ya tiene en cartera un par de distribuidores del canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías). No sin dificultades pues la pandemia truncó sus planes de realizar un contacto más directo.



La extraída en Cambados es ahora mismo la única vieira gallega en fresco en el mercado. Otras flotas no han salido a faenar estas navidades porque tienen stock de la última campaña. Esto es un plus que el sector cambadés aprovecha con el fin de mejorar sobre todo en valorización del producto, lo cual repercute directamente en una mejora de ingresos para los marineros; uno de los objetivos de la Cofradía San Antonio, que por eso lleva años realizando importantes esfuerzos como fue tener su propia planta de evisceración y empresa de comercialización. También vende otros preciados productos, como la zamburiña.



Esta situación explicaría en parte que las ventas vayan incluso mejor que siempre aunque sus principales competidores (Irlanda, Francia o Noruega) sigan ahí. Y es que hasta las cancelaciones de cenas de Fin de Año en la restauración, que han sido muchas, no le han hecho daño. “Como contrapartida, nuestros clientes con plataformas de venta online están vendiendo mucho porque al final la gente la cena en casa. Y en los supermercados tira muchísimo”, explica el gerente.