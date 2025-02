Vilalonga descubre hoy la placa conmemorativa del naufragio de Arnosa: “Que non se olvide”

La comisión Memoria dos fogados de Arnosa celebra hoy el acto conmemorativo del 85 aniversario del naufragio, tragedia en la que perdieron la vida un total de 23 personas.



El evento dará comienzo a las once y media de la mañana con la misa funeral cantada en la parroquia de Vilalonga. Posteriormente, se descubrirá un monolito que contará con una placa fabricada en bronce en la que se podrán leer los nombres de todas las personas fallecidas en el naufragio.



El objetivo de instalar esta placa -que se ubicará en el exterior de la iglesia de la parroquia- es que los vecinos puedan recordar la tragedia y a sus víctimas. Así, el presidente de la comisión, Manuel Fernández, señala que este acto es especial, ya que, con la instalación de este recuerdo contribuirán a que esta historia “non quede no olvido e as persoas que veñen detrás de nós tamén poidan recordar as vítimas”.



Desde la comisión, invitan a todos los vecinos de la localidad a participar en el acto en el que señalan, contarán tanto con la presencia de familiares de los fallecidos como de los concejales Paz Lago y Yago Torres, además del alcalde de Meaño, Carlos Vieitez, quiénes serán los encargados de hacer una ofrenda floral tras descubrir la placa