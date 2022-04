Vilanova licita la ampliación de la guardería por 106.000 euros para dotarla de un aula multiusos

El Concello de Vilanova ha sacado a licitación la ampliación de la guardería municipal en unos 80 metros cuadrados para la creación de un aula multiusos y un cuarto de baño para uso del comedor escolar, para ello se tomará el atrio covid, una zona cerrada con motivo de la pandemia para realizar mejor las tareas de higienización. El proyecto tiene un coste de 106.206 euros y será financiado por la Consellería de Política Social en virtud del convenio firmado el año pasado.



Así consta en la memoria del proyecto donde también se indica que la obra tendrá un plazo de ejecución de seis meses y deberá estar terminada a finales de año, en base al acuerdo alcanzado con la Xunta. De hecho, el proceso de contratación se realiza por la tramitación de urgente, “coa conseguinte redución de prazos e está xustificado o motivo de interese público existente para dita declaración, ao ter que xustificar a subvención concedida pola Xunta, en concreto polo Consorcio Galego de Igualdade e Benestar”, según indica la propia memoria. También esta circunstancia se contempla en la baremación, pues se otorgarán 20 puntos por rebajar el plazo de ejecución y 10 por reducir el precio de licitación base.









Detalles





El principal objetivo del proyecto es dotar a las instalaciones de un aula multiusos “capaz de dar cabida ás diferentes actividades a realizar, xa que actualmente a Escola Infantil carece dunha superficie de tamaño similar que permita dar cabida a programas e actividades necesarias para os usuarios”. De hecho, se indica que la normativa actual describe este tipo de equipamientos como “unha das salas máis importantes, ten múltiples funcións e forma parte do esquema básico do funcionamento diario escolar”.



Asimismo, se contempla la creación de un cuarto de higiene, un baño completo, que dé servicio a los usuarios del comedor escolar, pues actualmente no cuenta con uno próximo y los niños deben recorrer parte del centro para usar los existentes. También se actuará en el atrio covid creado el año pasado para adaptarse a la normativa sanitaria dictada por la pandemia. Esto es, el cierre con carpinterías de la entrada para generar una zona cubierta de desinfección e almacenaje previo dos útiles de cada alumno.



Para ejecutar las obras será necesario realizar algunas demoliciones y desmontajes en fachadas y cubiertas, así como trabajos de limpieza en la zona verde e incluso la retirada de un árbol de 1,50 metros de altura. No obstante, el proyecto indica que “se mantiene dentro de las alineaciones establecidas en los planos de ordenación, quedando todavía patios para esparcimiento de los niños”.









Unos 50 años de antigüedad





Siempre, según el proyecto, las instalaciones municipales tienen unos 50 años de antigüedad y durante este tiempo ya ha sufrido algunas pequeñas ampliaciones y añadidos.



Las empresas interesadas en el contrato tienen hasta el día 21 para presentar sus ofertas. También dará puntuación la realización de una serie de mejoras propuestas como la sustitución del pavimento vinílico proyectado por tarima flotante que ha de ser igual a la existente en el centro educativo; así como el incremento de esta superficie.



Del mismo modo dará más puntos en el proceso la modificación de ventanas y de recercados y elementos complementarios; al aumento de la superficie a pintar en paramentos interiores, incluyendo la estancia contigua a la ampliación y el pasillo de acceso con pintura en color a definir; hojas practicables en las mamparas de atrio; sustitución de losetas de caucho de patio de juegos y la ampliación del recuperador de calor.