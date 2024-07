Vilanova rechaza crear un parque canino: “Me niego a votar esto, es una cuestión de conciencia”

El grupo de gobierno de Vilanova rechazó en el Pleno de esta semana crear un parque canino en el municipio, en una parcela libre junto al IES A Basella. La propuesta era una moción del PSOE, que fue contrargumentada por el alcalde, Gonzalo Durán: “Yo me niego a votar esto, es una cuestión de conciencia”. “Yo estoy dispuesto a votar para hacer parques para niños o para ancianos”, “cosas para los vecinos”, pero “yo no voto un parque canino”, subrayó.



En cualquier caso, precisó que se trataba de un posicionamiento “personal” y que daba “libertad de voto” a todos los concejales de su grupo, que suman mayoría absoluta. Llegada la hora de votar, el alcalde —de hecho— se abstuvo, al igual que varios miembros del PP. Eso sí, siete de los doce corporativos populares votaron en contra de la propuesta socialista, lo que terminó por decantar hacia el no la moción, que solo encontró respaldo en los tres propios ediles del PSOE y en la concejala del BNG.

Solo si no suponía gasto

La propuesta fue, así, finalmente rechazada, aunque tuvo debate y, en algún momento, llegó a parecer que el acuerdo sería posible. Durán destacó que solo apoyaría la cuestión de no suponer gasto alguno. “Que haya espacios para los perros, me parece genial. Pero crear juegos para perros, me niego”.



“Esto no es una postura del PP, es una postura mía”, insistió el primer edil. “Que cada uno vote con total libertad”. Durán, que defendió que “yo también tengo perros”, argumento no obstante que “personalmente no convierto en persona a los animales, me niego”. “Hay personas que van por la calle diciéndoles (a las mascotas) ‘hijito ven acá’ ”.



La nacionalista Carmela Alfonso apoyó la propuesta socialista. Recogiendo la postura inicial del regidor, defendió que “eu penso que aos anciáns, a compañía dun animal tamén lles resulta positiva e beneficiosa. E para os nenos, tamén”. “Este tipo de instalacións, ademais, beneficia aos usuarios”. Propuso incluso destinar algún arenal a playa canina.



La socialista Sheila Ferreira trató de salvar el acuerdo aclarando que la propuesta no era crear un circuito de “agility”, sino que “lo único que se pide es que el espacio”, una parcela portuaria sin uso, “tenga una valla, una papelera, una fuente adaptada y que se sepa que eso está allí”.



Durán concedió entonces que si se trataba únicamente de poner “reservado para perros”, “no tengo problema”. Pero en cualquier caso, terció que “se considere la financiación necesaria. Porque yo me niego a gastar dinero en ello”. Aunque aclarado que el PSOE no pretendía la instalación de juegos, sí se coligió que sería al menos necesario efectuar un cierre e instalar algo de mobiliario, como la fuente y la papelera. Durán planteó entonces que la propuesta a votar pasaría por, primero, “pedir un presupuesto”, “a ver lo que cuesta”. También se llegó a acuerdo de que habría que instar o negociar con Portos, titular de la parcela en cuestión.



Nada de esto será finalmente necesario, ya que la propuesta no salió adelante.