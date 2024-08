Vilanova renuncia a los 1,5 millones de los Next Generation ante la imposibilidad de obrar en la plaza a tiempo

El Concello de Vilanova se ha visto obligado a renunciar a la ayuda de 1,5 millones de euros de fondos europeos Next Generation concedida para reformar la plaza de abastos y crear en su planta superior un mercado gastronómico. El motivo: La imposibilidad material de que la obra, todavía en fase de licitación, pueda estar concluida a finales de año, cuando expira el plazo de justificación de la ayuda.



Era este el tercer concurso para intentar contratar la actuación, ya que los dos primeros quedaron desiertos. Esa situación ha hecho que los meses fuesen pasando y reduciendo, cada vez más, la ventana de plazo efectivo para poder ejecutar la obra. El Concello era consciente de la dificultad pero, aún así, peleó hasta el final intentando un tercer concurso, pensando, al mismo tiempo, un plan B para poder sacar la obra adelante en caso de que, como finalmente ha sido, los plazos terminasen siendo inasumibles, por exiguos.



En el marco del procedimiento de contratación, se convocó esta semana un acto no público para el análisis del expediente, del proyecto y de su viabilidad, concluyendo los técnicos que la obra, a estas alturas, ya no sería viable dentro de los plazos de esta subvención. Por el momento no se ha publicado la resolución del procedimiento, aunque el propio alcalde, Gonzalo Durán, confirmaba que no queda otra que desistir de la ayuda estatal. “Los técnicos trabajaron mañana y tarde, pero no fueron capaces de ajustarlo”.

Enfrentamiento político

Durán, eso sí, reiteró que Vilanova no renuncia a la obra. “Se va a hacer”. Probablemente por fases y con “el apoyo de administraciones serias”, valoró: “la Xunta y la Diputación”, las dos en manos populares. El regidor confía en que ambas puedan financiar el proyecto, “ya hecho”, a través de diferentes programas. “Ya hay parte del dinero y lo otro está muy avanzado en la gestión”.



El popular no dudó en culpar al Gobierno de Pedro Sánchez: “Como siempre, nunca podemos contar con la ayuda del PSOE. La izquierda de este país solo está para estorbar y para empeorar la calidad de vida de los vecinos”. “El Ayuntamiento se vio perjudicado por la mala gestión del PSOE y de toda la tropa que lo apoya, los de siempre”, declaró.



En el otro extremo, en el PSOE, que desveló la situación a través de un comunicado, declaraban hoy que “non saímos do noso asombro coa indiferencia coa que actúa o PP de Vilanova, perdendo subvención tras subvención”. El ejecutivo local, opinan, “non ten capacidade para facer obras” de esta magnitud. En su lugar, creen que se debería haber apostado por reformar la plaza, lo que los comerciantes “piden”, ya que defienden que “non piden unha obra faraónica”. Hablan de “desgoberno”, considerando que “se perden as subvencións”, “deberían renunciar tamén aos seus soldos”.