Vilanova teme que las obras de la plaza no cumplan con los tiempos para retener los fondos europeos

El gobierno local de Vilanova teme que la ansiada reforma de la plaza de abastos no pueda finalmente cumplir con los plazos exigidos por el Gobierno central, lo que implicaría perder los 1.599.989 euros concedidos por el Ministerio de Industria, de los fondos europeos Next Generation. Unos fondos ingresados ya en un banco en favor del Ayuntamiento.



La obra tiene que estar lista a 31 de diciembre, pero su contratación quedó desierta dos veces. El alcalde, Gonzalo Durán, confirmó ayer que el Concello sacará una tercera licitación en unos días, intentando una vez más que finalmente se presente un licitador, que pueda llevar la obra a cabo en estos términos.



No obstante, es sabedor de las dificultades de contratar, por la dificultad, a su vez, de cumplir ahora el plazo. Por ello, el ejecutivo vilanovés ya valora otras opciones, ya que lo que tienen claro es que “al proyecto no renunciamos”. Así, si no se consigue la obra como estaba prevista hasta ahora, “cambiaremos el modelo de financiación y seguiremos para el año, si no recoge nadie esto”. De hecho, estudian la posibilidad de ejecutar la obra “en fases”, comenzando por una primera parte financiada con los 399.997 euros concedidos por Turismo de Galicia y buscando otras vías de obtención de fondos para poder completar lo restante. Es, en todo caso y actualmente, un plan B, porque la primera opción sigue siendo esta tercera licitación en ciernes.



“Dicen que se van a presentar, tenemos la esperanza”, respondió ayer el alcalde refiriéndose a algunos posibles licitadores.







Precios, plazos y trabajadores



Durán señaló la dificultad que tendrían las constructoras no ya solo para desarrollar esta obra en Vilanova si no otras financiadas con cargo a los mismos fondos europeos. “Los plazos los marca Madrid”, afirmó y “las empresas tienen miedo. Todo el mundo lo pasa fatal para tratar de contratar”.



Temor, explica, a no poder cumplir con los plazos. Más justos si cabe al no prosperar las licitaciones previas. En el caso de Vilanova, tal y como había indicado con anterioridad el primer edil, debido al aumento de precios en materiales de construcción como el acero, que obligarían a introducir modificaciones al proyecto para encajar nuevamente el precio base al coste real y material. También porque “les cuesta encontrar trabajadores”. Toca ahora, pues, esperar al resultado de la nueva licitación a punto de publicarse.