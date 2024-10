Vivir de alquiler en O Salnés y Barbanza: El precio aumentó de media un 16% en solo tres años

El precio de la vivienda es una de las grandes preocupaciones, tanto en localidades grandes como en municipios de menor tamaño. Encontrar un piso en alquiler en la zona de O Salnés o en la comarca de O Barbanza es, casi para la mayoría de los vecinos, inaccesible. El precio del metro cuadrado ha aumentado de media en estas localidades un 16% en solo tres años, según datos del portal RealAdvisor, que se dedica al sector inmobiliario y opera en los principales países de Europa.



Entre todos los municipios de ambas comarcas, aquellos que destacan por haber aumentado más su precio son Vilagarcía, O Grove y Meaño, ubicaciones en las que el incremento es del 21,6%, 28% y 22,2%, respectivamente.

Pero, los datos del crecimiento no se relacionan, en todos los casos, con que esa localidad sea la que oferta los alquileres más altos. Así, por ejemplo en Meaño, el precio del metro cuadrado al mes no alcanza los ocho euros (entre 400 y 550 euros el piso completo) y, sin embargo en Vilagarcía o en O Grove la media es mucho más alta y ya casi no se ofertan pisos que bajen de los 500 euros al mes y, el problema es que, dependiendo de la ubicación, ascienden hasta incluso los 2.000 euros, como en alguna zona turística de la localidad meca.



La subida en estos tres últimos años fue similar en los municipios de Cambados, Ribadumia, Vilanova o A Illa, presentando un aumento que varía desde el 14,5% al 17,5%. Los precios en estas localidades son, me media, de ocho euros al mes el metro cuadrado en Cambados, seis en Ribadumia, 8,25 en Vilanova y hasta 8,75 euros en A Illa de Arousa. Esto se traduce en que los pisos que actualmente se ofertan tanto en inmobiliarias como en los diferentes portales de internet no bajan de los 400 euros y pueden alcanzar, fácilmente, los 850 euros.



El caso más especial de la comarca de O Salnés en Sanxenxo, uno de los municipios que presenta el metro cuadrado más caro de Galicia: 15 euros al mes. La subida en los últimos tres años fue de un 16,5% lo que significa que un piso en alquiler en este municipio no baja de los 600 euros y, sin embargo, puede llegar a pasar los 3.000.



En la comarca de O Barbanza la tendencia es similar aunque, tal y como señala el informe y también constatan las diferentes inmobiliarias, el precio subió, pero no tanto como en la zona de O Salnés. Así, la media del incremento es de un 15% en esta zona, siendo Rianxo el municipio que sufrió menos aumento. En cuanto al precio del alquiler señalan que se ofertan pisos desde los 350 euros al mes pero que, en zonas de mayor afluencia turística, como pueden ser zonas de Ribeira o A Pobra, el importe ya puede sobrepasar los más de 1.400 euros al mes.



Pero, el precio, señalan desde las diferentes inmobiliarias de la zona, no es el único problema de acceso a la vivienda. “La situación es muy complicada, a nuestra oficina llegan mínimo cinco personas al día buscando un alquiler de larga duración y no tenemos nada que ofrecerles”, señala Rafa González, gerente de Inmobiliaria Cambados, que señala que actualmente solo tiene en cartera dos pisos en alquiler, ambos en la localidad cambadesa.



En la misma situación se encuentran en la inmobiliaria Miraben, que opera tanto en la comarca de O Salnés como en la de Barbanza. “No hay a penas oferta y hay muchísima demanda”, señala el gerente José Manuel Ponte. Así, Ponte comenta que, en el momento que se oferta un nuevo piso de alquiler en su página “se llegan a saturar las líneas”. Preguntados por las zonas en las que hay más demanda, en ambas inmobiliarias indican que es Vilagarcía pero, señalan que, cada vez más, por precio se buscan viviendas en otros municipios, lo que hace, que suban los precios, tanto por el aumento de la demanda como por la poca oferta.



“Las pocas viviendas en alquiler que hay actualmente han subido muchísimo de precio”, explica Laura Guillán, gerente de Leiro Inmobiliaria. Esto es debido, explica, porque hay muchos propietarios que mantienen sus casas o pisos vacíos “por miedo”. Guillán reflexiona sobre esta situación y señala que “si además de dar ayuda para el pago del alquiler, también hicieran algo para proteger al propietario, el número de viviendas aumentaría segura, mientras eso no se haga el mercado seguirá esta misma tendencia: poca oferta y precios muy altos”.



Miguel Novás, gerente de Xeira Inmobiliaria también señala, además de estos factores, la poca construcción en la comarca como una de las causas del aumento del precio del alquiler. “Ahora empiezan a construir, esperemos que ayude a los que buscan piso”, concluye.

Cada vez mayores exigencias para que el inquilino pueda acceder al alquiler de un piso

El precio es solo uno de los impedimentos que un inquilino tiene a la hora de encontrar un piso en alquiler en las comarcas de O Salnés y Barbanza.

Desde las inmobiliarias señalan que, cada vez, los filtros que ponen los propietarios son más exigentes, lo que provoca que muchas de las personas que se encuentran en lista de espera nunca puedan acceder a una vivienda. “Todos los pisos ahora se alquilan con seguro de protección de pago, lo que significa que el candidato a entrar tiene que pasar muchos filtros”, señala José Manuel Ponte de la inmobilairia Miraben.

Estas condiciones pasan por, por ejemplo, presentar un contrato fijo, una cantidad de salario alto en las nóminas, una vida laboral en la que se plasmen muchos años cotizados... “El propietario tiene miedo a la hora de poner su piso en alquiler y es por ello que cada vez exige más al inquilino para poder entrar a vivir”, cuenta Laura Guillán de Leiro Inmobiliaria.

Esta situación, comparten en todas las agencias, hace que muchas de las personas que se encuentran en las listas interminables en busca de un alquiler, nunca puedan llegar a acceder a una vivienda actualmente.