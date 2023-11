¿Volverán las guardias nocturnas de la Policía Local de Cambados?

La oposición lleva años reclamando la recuperación de las guardias nocturnas de la Policía Local suprimidas en 2017 por falta de efectivos. Un problema que persiste y, de hecho, hubo varios días de octubre sin patrulla diurna de tarde, además de ser el argumento que vienen empleando los sucesivos gobiernos para rechazar sus insistentes peticiones, incluso en el anterior mandato. Sin embargo, parece que el pacto del cuatripartito puede obrar milagros porque ahora existen posibles salidas que se van a negociar con trabajadores y sindicatos, como la realización de “xornadas extraordinarias” con la actual plantilla de 14 agentes porque, contratar más está descartado, según vienen explicando los responsables municipales en los últimos meses.



El caso es que el restablecimiento del servicio fue un requisito indispensable de Cambados Pode para asociarse con PSOE, Somos y BNG y, de hecho, José Ramón Abal Varela es el concejal de seguridad y lo tiene entre sus prioridades. Sin embargo, el PP no ve avances.

“Avances inexistentes”

Su portavoz, Sabela Fole, denunció que “son inexistentes”, así que ha registrado una moción a debatir en el Pleno de mañana. Y es que no entiende cómo no está funcionando ya. Considera que es fácil, “case se pode facer dun día para outro. Só hai que ordealo e punto (...) agás que non haxa gañas, non haxa cartos ou non saiban como facelo porque escoitamos moito anuncio, pero non vemos ningún feito”, añadió.



La concejala reclama el regreso de este servicio, “eliminado polos gobernos socialistas, de xeito inmediato” para “corrixir a crecente inseguridade cidadá”. Y es que, a pesar de los mensajes tranquilizadores del cuatripartito y sus declaraciones asegurando que los niveles de delincuencia en la localidad no son alarmantes, la popular está convencida de que, desde que dejaron de funcionar, este tipo de problemas “medraron bastante, especialmente nos últimos meses e incluso con episodios graves con roubos con forza en comercios do centro urbano”. Se refiere a los ocurridos hace días y por los cuales se detuvo a un hombre como presunto autor, además de que se produjeron entre semana, cuando nunca hubo guardias nocturnas.

Precisamente fueron implantadas en 2004 por un gobierno del PP y siempre para los fines de semana y festivos.



Pero Fole también señala “problemas de liortas, desacougo veciñal e falla de descanso por parte dos residentes nas zonas de lecer nocturno, como Castriño, Alfredo Brañas, O Rollo ou a rúa Pontevedra, entre outras, sen que ninguén lle poña couto e rezando para que non sufra algún día algún incidente de maior gravidade”, añadió. Es más, la portavoz popular aseguró que los “propios axentes” le trasladaron la situación al gobierno.