Vuelve a arder O Con do Navío y el Concello de A Illa pide ayuda para localizar al autor

Un incendio forestal ha quemado esta tarde unos 4.000 metros cuadrados de monte raso y algún árbol en A Illa de Arousa. Más concretamente, las llamas se iniciaron en el acceso a la playa de Area da Secada, en el llamado Con do Navío, casi en el mismo sitio donde se produjo otro hace unos días. A pesar de que los agentes ambientales aún tienen en marcha la pertinente investigación, el alcalde, Luis Arosa, no cree en las casualidades y se muestra convencido de que "foi intencionado" y, de hecho, hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana para que "chamen ao 112 se ven algo sospeitoso no monte".

Un agente en la zona del incendio de A Illa de Arousa | Mónica Ferreirós

El aviso de incendio se activó en torno a las cinco de la tarde y enseguida se montó una intensa humareda visible desde diferentes partes de la ría de Arousa. Sobre las seis de la tarde se dio por controlado y prácticamente extinguido y el regidor reconocía que los daños no fueron mayores "grazas á rápida intervención", lo cual, también evitó que cogiera altura en los pinos de la zona, aunque no son muy grandes. Para empezar, el Concello envió enseguida a la motobomba municipal y a la Policía Local, pero rápidamente también llegaron los servicios antiincendios de la Consellería do Medio Rural.

En concreto, participaron dos agentes, cinco brigadas, dos motobombas, dos aviones y un helicóptero. Y según Europa Press, la Consellería de Medio Rural señala que finalmente ardieron unas 0,4 hectáreas.