La Wine Scholar Guild visita la DO Rías Baixas: “Sus albariños no tienen nada que ver con los del resto del mundo”

Un grupo de 17 formadores de la Wine Scholar Guild procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, España, Australia, Brasil, China, Corea y Canadá visitan estos días la Denominación de Origen Rías Baixas. Se trata de una prestigiosa organización educativa que brinda programas de certificación especializados en los vinos de Francia, Italia y España con una red de escuelas que abarca 30 países y 5 continentes.



Su estancia arrancó, como es habitual, con un evento introductorio y una cata en la sede del Consello Regulador. Se trata de la primera vez que la mayoría de este grupo visita el territorio vinícola. Su director del programa de estudio y certificación “Spanish Wine Scholar”, Rick Fisher, destacó esta primera actividad como “increíble por la posibilidad de probar un gran abanico de vinos de Rías Baixas, especialmente vinos con crianza que son más desconocidos en algunos mercados”.



Además, durante esta sesión los formadores pudieron “degustar vinos que no están presentes en sus mercados” y Fisher declaró que, en su opinión, el “albariño es Rías Baixas y Rías Baixas es albariño. La expresión de estos vinos, su identidad no tiene nada que ver con los albariños que se elaboran en el resto del mundo, por ejemplo con los de California que es donde yo vivo”.



Por su parte, Nika Shevela aseguró que “la gran lección de esta cata está en la diversidad de estilos, la gran expresividad… Rías Baixas es una tarjeta de presentación de vinos españoles pero no solo de blancos sino también de ese 1% de tintos”. La formadora entiende que “al final, albariño es el buque insignia, pero hay tantos estilos por descubrir. La DO Rías Baixas es muy interesante porque en ella podemos encontrar tintos de 12º, pero también blancos con salinidad expresividad, no solo por la climatología sino por los suelos y otros factores”, añadió.

Tipologías y añadas

Durante la cata se degustaron un total de 39 marcas de diferentes tipologías de vino como barricas, vinos monovarietales, como de loureira, así como distintas añadas desde la 2012, pasando por la 2013, 2015 hasta la 2022. De este modo, la expedición de formadores de vinos españoles de Wine Scholar Guild “pudo comprobar lo bien que envejecen los vinos de Rías Baixas”, destacaron desde el Consello.



La jornada de ayer se completó con una visita a varias bodegas en la subzona de O Salnés y con un viaje en barco por la Ría de Arousa. Durante la jornada de hoy se iban a trasladar a la subzona de O Rosal, donde conocerán cuatro bodegas y en un momento también importante como es el final de la vendimia.