El XII Foro do Albariño abordará el reto de la digitalización en el sector vitivinícola

La Universidad de Santiago de Compostela, la Asociación Adegas do Salnés y Terra de Asorei repiten experiencia y vuelven a presentar este año la duodécima edición del Foro do Albariño que, desde el 2019, se realiza en paralelo con el curso universitario de verano. La acción formativa tendrá lugar los días 4 y 5 de julio en horario intensivo y abordará el reto de la digitalización en el sector vitivinícola.



El curso está dirigido al alumnado, profesorado universitario y de FP, profesionales del sector del vino y al público en general que tenga curiosidad por acercarse al mundo del albariño actual y a las tendencias y novedades que hay dentro del sector desde una mirada transversal y multidimensional.



Elisa Rubí, secretaria del curso, destacó en su presentación que “a dixitalización supón hoxe en día un eixo fundamental para o sector vitivinícola, a súa transformación é constante, así que hai que adaptarse ao mundo cambiante e anticiparse ao que virá no futuro”, advirtió Rubí, que auguró que “este cambio implica a integración das novas tecnoloxías para aproveitar ao máximo o potencial da trazabilidade do produto, e tamén como unha garantía de calidade ao consumidor”. Por su parte, el presidente de Terra de Asorei, Roque Durán, indicó que “neste curso queremos facer unha reflexión dende o sector primario, dende a viticultura, dende a empresa, como unha adega familiar, e reflexionar sobre a dixitalización, escoitando a profesionais e referentes”.



Sobre el sector, Roque Durán consideró que “o mundo do albariño non pode estar alleo ós constantes procesos de modernización e avances que hai. Se sumamos e incorporamos as novas técnicas á arte e tradición de elaborar viño seremos máis eficientes e tamén gañaremos en honestidade para presentarnos ante os consumidores”, subrayó.



En cuanto a los ponentes, el curso contará con la colaboración de expertos en la universidad, como Amparo Alonso, catedrática de la UDC y presidenta de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial (Aepia), o Gumersindo Feijoo Costa, vicerrector de Transformación Dixital e Innovación de la USC. También se presentarán ejemplos prácticos de esa digitalización-automatización llevados a cabo por empresas —como es el caso de Jealsa— o los resultados del proyecto autonómico “Impulsa”, con la aplicación de la trazabilidad digital de un producto.