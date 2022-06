“Os Xoves de Códax” vuelve con la fusión de artistas como Paquete, Antía Muíño, Lesuit, Las Antonias y Pedro Guerra

El ciclo Os Xoves de Códax está de vuelta tras dos años de ausencia y lo hace con sus característicos conciertos de fusión y combinación de variados estilos musicales, reuniendo en esta ocasión a artistas de la talla de Pedro Guerra, Josemi Carmona, Uxía Senlle y Eladio y Los Seres Queridos por nombrar algunos. Las entradas salen mañana a la venta con un precio de 25 euros y, como siempre, la recaudación se destinará a fines sociales.



El programa se desarrollará en la terraza de Bodegas Martín Códax, en Burgáns (Cambados), con los atardeceres de la ría de Arousa como telón de fondo y los vinos de la bodega como acompañantes. En julio actuarán Moisés Fernández, Josemi Carmona y Los Hijos del Agobio y el guitarrista Paquete (día 21), aportando el cariz flamenco en un concierto lleno de emblemas. El día 28, la canción de autor llegará de la mano de Uxía Senlle, Javier Ruibal y Pedro Guerra y presentando el último trabajo de los dos primeros: “De tu casa a la mía” con poemas de Lorca y de Rosalía de Castro. Un proyecto que precisamente nació de sus colaboraciones en ediciones anteriores de “Os Xoves”, como contó ayer la propia cantante, quien destacó la participación del artista tinerfeño. “Toda a experiencia vivida aquí e no pazo ten un sentido, unha permanencia no tempo”, añadió Senlle sobre el ciclo, que ya es todo un referente no solo de ocio sino también como iniciativa cultural y de producción artística.









Residencias previas





Y es que para que estas fusiones resulten en lo mejor, Martín Códax realiza unas residencias previas a los conciertos en el Pazo de Almuíña, donde los artistas ponen en común y orquestran sus actuaciones. Eladio Santos reconocía ayer que es una parte importante para que surja esa “magia”, como lo calificó el director de marketing de la bodega, Jorge Pallarés.



Su banda tocará el 18 de agosto con Las Antonias, con temas “transxeneracionais, que gustan a todo o mundo., lindos e de todos os tempos”, añadía el compositor junto a Ana, una de las componentes de la banda femenina quien destacó que su estilo pasa por una “actualización” de esas canciones “onde se sufre por amor e onde as mulleres son as que saen mal paradas”. Una oda contra los conceptos machistas de muchos temas que ya son casi himnos.



Este combinado indie pop cerrará la novena edición, pero antes, el 4 de agosto, Xabier Díaz se subirá al escenario con la cantautora Antía Muíño, que “me ten sorprendido gratamente”, reconoció. “É unha caste nova, que vai dar moito que falar”, añadió el veterano músico, quien tiene recuerdos “memorables” de anteriores conciertos en “Os Xoves de Códax” y se alegra de volver porque “eu que son moi preguiceiro, obrígame a saír do meu carreiro, da miña zona de confort”.



El día 11 será el turno de Pablo Lesuit y Jenny & The Mexicats, como los representantes de la música independiente y el rockabilly con tintes de jazz, folk, flamenco y reggae.



Bodegas Martín Códax pondrá a la venta un total de 350 entradas por concierto y la compra está limitada a cuatro localidades como máximo por persona y cada actuación. El precio es de 25 euros y se podrán conseguir desde mañana mismo en su web www.martincodax.com. En años anteriores se agotaban rápidamente, no duraban ni una hora, como recordó su director de marketing.



Jorge Pallarés destacó el compromiso social de la cooperativa, que destinará la recaudación de cada cita a una oenegé. A lo largo de estas ocho ediciones, donaron más de 150.000 euros a diferentes entidades.



El directivo también recordó que el ciclo ofrece “momentos máxicos” producto de tres elementos esenciales “a atlanticidade, a cultura e o viño, o fío condutor” y que están especialmente “contentos” con el regreso de esta cita porque es un referente cultural y artístico. Fue durante la presentación del evento y los asistentes aprovecharon que coincidió con el Día del Orgullo LGTBI para lanzar un mensaje contra la homofobia y por el respeto a la diversidad.