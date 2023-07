La Xunta activa la web para los permisos de acceso a Areoso, que son obligados desde hoy

La Consellería de Medio Ambiente activó ayer la web de autorizaciones para poder acceder al islote de Areoso desde ahora, más concretamente desde hoy mismo, que es cuando entra en vigor la orden que regula los usos de este espacio paradisiaco de la ría de Arousa. La dirección es https://areoso.xunta.gal y si bien el Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) cree que conservación y recreo es posible y ve positivo hacer una regulación, considera que con esta normas, “a natureza das nosas costas perde fronte as presións” de turistas y empresas.



En un comunicado, la Xunta recuerda que lleva trabajando desde el año pasado en esta regulación para el conjunto de islotes de Guidoiros y Rúa y que tuvo en cuenta gran parte de las alegaciones con el fin de “garantir o equilibrio entre a protección dos seus valores e recursos naturais e o aproveitamento público” de este espacio, que se estaba masificando para perjuicio de sus valores ecológicos, arqueológicos y naturales. Pero el colectivo ecologista le acusa de hacer “caso omiso” a sus propuestas “conservacionistas” y de ser “moi permeable ante os intereses turísticos e de recreo”.

Cría dele chorlitejo

Para empezar, la veterana asociación reprocha que el periodo de máxima afluencia permitida sea de Semana Santa y del 15 de mayo al 30 de septiembre, cuando se permitirá el acceso a 50 personas y el fondeo de 60 barcos al día en tres turnos, que se pueden elegir en la web. Y es que “isto conflúe co obxectivo de protección das áreas de cría das aves”, señala, y destaca el caso del chorlitejo, pues el propio Plan de Conservación de la Xunta para la especie establece que la época de cría va del 15 de marzo al 15 de julio, con lo cual, señala que tendría que haberse retrasado la época de mayor recepción de visitantes, pero “está claro que interesa máis satisfacer a demandas de empresas e veraneantes que a saúde ambiental da illa”.



También critica que en el borrador de la orden, que se publicó en el DOG de ayer, se prohibía desembarcar en Pedroso y Rúa, pero ahora “permite estancias sen ter en conta as molestias que poida causar ás aves”. Y en cuanto a la norma ya final, dice que “non aporta claridade” sobre la metodología que aplicará la Xunta en el proceso de autorizaciones de fondeos y atraques y cómo va a contabilizar la llegada de personas o cómo regulará las entradas a través de empresas de transporte náutico que no fondean. “Eso si, a Consellería non dubidou en subir o número de barcos que ao día poden fondear na illa”, añaden, indicando que pasó de 40 del borrador a 60, así que “unha vez máis, cedeuse ante as presións do sector náutico fronte a conservación neste espazo protexido só no papel”, añaden.



Echan de menos un anexo del estudio de capacidad de carga de visitantes de Areoso en la orden y, de hecho, le parece que se redactó “a ollímetro en vez de con criterios técnicos e científicos”. También cartografía de los fondos y hábitats terrestres y el CES sospecha que la administración “aínda non ten claro” como hará el balizamiento del fondeo. En cuanto a la pesca deportiva, que al final se permite excepto a 200 metros de la costa, destaca la ausencia de detalles como restricciones de especies, cuotas, etc. También de la velocidad de navegación del entorno de Areoso y Pedroso y también de previsión de vigilancia e inversión en información a la ciudadanía y señalización, pues lo considera “importante”.