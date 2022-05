La Xunta acudirá a la justicia si es preciso para defender al sector mar-industria

La Consellería do Mar está dispuesta a acudir a los tribunales si es necesario para defender los intereses de las depuradoras instaladas en Tragove y cuya continuidad esta en riesgo después de que el Estado informase sobre su plan especial de ordenación portuaria que son incompatibles con la Ley de Costas y deberán abandonar el litoral cuando expiren sus concesiones. En un caso caduca a finales de año, pero el temor general a que no haya ampliación del permisos es tan vivo que el propio Concello, con Alcaldía socialista, se ha levantado en pie de guerra porque “é absurdo”.



La conselleira Rosa Quintana, el regidor, Samuel Lago, y su socio de Somos, Xurxo Charlín, se reunieron ayer con los afectados para trasladarles “tranquilidade” y su “máximo apoio” en que lucharán por darles la seguridad jurídica que precisan. Lo mismo que harán hoy todos los partidos políticos en la concentración y posterior pleno extraordinario que celebrará hoy, a las 20 horas, la Corporación cambadesa.



Los afectados explicaban ayer que sacarlos del litoral supondrá el “cierre inmediato” de las empresas pues su traslado a un polígono industrial, aunque les permitan mantener las captaciones de agua, es “inviable”, económica y técnicamente, y tendría un elevado coste medioambiental. Y es que necesitan ingentes cantidad de agua y de ese modo tendrían que canalizar el agua tierra adentro y pasarse a un sistema de circuito cerrado, que elevaría el consumo energético por las nubes. Sin olvidar las inversiones que pueden requerir todo esto.









“O lobo xa o temos aquí”





Quintana destacó que “están en xogo máis de 300 postos de traballo” de unas empresas que llevan años en Tragove –alguna más de 60– y “en ningún caso teñen producido danos ao medio ambiente”, aseguró. También recordó que esta “ameaza” al sector mar-industria no es nueva. Relató que antes sucedió con la Ley de Costas y un reglamento “máis restritivo”, la Ley del Cambio Climático y el plan gallego de marisqueo. “Todo aquelo que vimos advertindo dende 2019, e polo que nos chamaban alarmistas, é hoxe unha realidade. Cando diciamos que viña o lobo, dicían que era mentira e podemos dar fe de que o lobo xa o temos aquí”, declaró.









Primera oportunidad de actuar





Cuestiones estas que han alegando por vía administrativa y judicial y en este caso harán lo mismo: “Se fai falta, recurriremos aos tribunais” porque “están invadindo competencias que temos transferidas polo Estatuto de Autonomía”, explicó la conselleira. Primero, Mar tiene la oportunidad de reaccionar a través de Portos, pues suyo es el plan especial que ahora deberían modificar para tener en cuenta las consideraciones de Costas.



En el caso de los problemas en el centro urbano, sobre la continuidad de servicios como el centro de salud o la nueva plaza de abastos en terrenos que son de titularidad autonómica, Quintana considera que tampoco tiene sentido porque “están integrados en la trama urbana”. Pero para el regidor cambadés, en este caso, la “solución máis lóxica e sensata” pasa porque la Xunta tramite la tantas veces solicitada desafectación y traspase la propiedad al Concello.



No obstante, la postura general de Costas le parece “incomprensible y “unha aplicación da norma demasiado estrita”, pues indica que deben retirarse del dominio público marítimo terrestre actividades que “poidan ubicarse noutros lugares, pero unha depuradora de moluscos non ten outro sitio. É inviable”, sentenció. También lo ve “absurdo” porque Tragove está urbanizado y sectorizado “e non hai ningún valor ecolóxico e paisaxístico” a proteger.









“Anos de desleixo da Xunta”





Esa situación diferente, entre comillas, entre Tragove y los inmuebles del centro urbano, donde la advertencia también pesa sobre la estación y algunos negocios, es importante para el BNG. Y es que considera que el riesgo viene dado también por años de “desleixo” de la Xunta, que “non quere desafectar os terreos porque, entre outras cousas, fai caixa cobrando unhas taxas abusivas por ocupalos”, expuso Montse Prado. La diputada autonómica compareció junto a otros miembros del BNG como el diputado en el Congreso, Nestor Rego, porque presentarán iniciativas en ambas cámaras parlamentarias.









“Seguir pedindo permiso”





Los nacionalistas se mostraron de acuerdo con la conselleira en la invasión de competencias, pero “hai que facelas valer, non basta con dicilo, hai que actuar e ter instrumentos”, le reprocharon. Plantearon que de nada vale ostentar la ordenación de los puertos “se logo Xunta ten que acabar pedindo permiso a Madrid, a un goberno que non ten en conta a nosa realidade”, añadió Rego. De hecho, pedirán “dunha vez por todas” el traspaso de todas las que afecten “a nosa costa para non ter que mendigar en Madrid que sexan bos. É un dereito e unha necesidade que nós regulemos o noso mar e os nosos espazos”, detalló Prado.



El BNG también tachó de “oportunistas” al PP y al PSOE, saliendo ahora en defensa del sector cuando los diputados socialistas y de Podemos votaron en contra de su enmienda a la Ley de Cambio Climático y los populares de una transaccional para dejar fuera a estas industrias, según lamentó el diputado. Pero “non imos permitir que se poñan en perigo os postos de traballo”, advirtió.