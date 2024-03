Xunta y Concello trabajan en un proyecto de puesta en valor del yacimiento de Monte do Castro

La Consellería de Cultura y el Concello de Ribadumia trabajan en la elaboración de un proyecto para la puesta en valor del yacimiento de Monte do Castro y su entorno. Recientemente mantuvieron una reunión para estudiar también las vías de financiación, porque “se precisa unha inversión potente”, desveló el alcalde, David Castro.



Fue durante el Pleno ordinario celebrado el pasado jueves y a raíz de una pregunta del BNG sobre ese encuentro. El regidor y la concejala de Patrimonio, María del Mar Rey, explicaron que acudieron con una propuesta municipal y que la Xunta quedó en estudiarla y adaptarla a las exigencias de la normativa vigente en materia patrimonial porque tanto el castro como todo su radio cuentan con protección.



Castró indicó que se “precisaría dunha inversión moi potente para darlle máis visibilidade e protagonismo, beneficiando a Ribadumia e a toda a comarca do Salnés”, teniendo en cuenta además de que se trata de una extensión de tres hectáreas –el Concello también compró una carballeira de 1.500 metros cuadrados–. Asimismo detalló que “seguramente” habría que empezar por los accesos y realizar una “recuperación do entorno con novas plantacións de árbores autóctonas e as infraestruturas necesarias” para potenciarlo.

El gobierno local espera recibir pronto el informe de la consellería sobre la iniciativa para este yacimiento, uno de los más relevantes de la provincia. El poblado fortificado de la Edad de Hierro iba a ser parte de un proyecto de musealización por parte de la Diputación y el Estado, pero quedó paralizado y, a día de hoy, hasta a veces resulta complicado llegar al lugar.

Piezas de gran valor

El castro fue objeto de varias intervenciones arqueológicas en los últimos años, impulsadas por la institución provincial. La última fue hace casi una década y en total, se hallaron más de 100.000 piezas de valor entre las que destacaban algunas sorprendentes y con más de 2.000 años, como un puñal de antena, unas pinzas de depilar, una dolabra romana o un guerrero o ídolo que sería el protector del poblado, que según los expertos, habría estado ocupado entre los siglos IV a.C. y I d.C. l.