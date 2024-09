La Xunta condiciona la reforma dela Rúa Luis A. Mestre a que O Grove asuma la renovación de los servicios

El PSdeG-PSOE denunció en el Parlamento gallego el “abandono e castigo” al que somete la Xunta a los concellos de O Grove y A Illa, al negarse a realizar trabajos de mejora en las carreteras de estos municipios, ambos gobernados por socialistas. En el caso de O Grove, la formación reclama la reforma y humanización del tramo de la PO-316 correspondiente a la Rúa Luis Antonio Mestre y la mejora de la carretera de A Lanzada a San Vicente do Mar. Asimismo, los socialistas instaban al gobierno autonómico a ejecutar la reforma integral del paseo do Cantiño, en A Illa.



Aunque ambas iniciativas han sido apoyadas por el BNG, han sido finalmente rechazadas debido al voto en contra de los representantes del PP. En este sentido, el diputado popular Gonzalo Trenor subrayó que “debe ser o propio Concello o que elabore unha proposta en forma de convenio, na que asuma o custo de renovación dos servizos municipais e o cambio de titularidade deste treito da estrada”. Asimismo, explicó que la Xunta elaboró en 2018 un proyecto para la humanización de la calle Luís Antonio Mestre, “no que se puxo de manifesto que case a metade do investimento destinaríase a actuacións en servizos urbanos, como abastecemento, saneamento, telecomunicacións, rede eléctrica ou iluminación”.



En el caso de la carretera de A Lanzada a San Vicente de O Mar, los populares recordaron que fue objeto de una actuación por parte de la Xunta en los años 2005 y 2006 con una inversión de 4,4 millones de euros y, ante su mal estado, demandó al Concello “unha reflexión sobre a súa xestión da mobilidade no municipio porque permitir que vehículos ocupen as sendas e as beirarrúas é algo para o que non foron deseñadas”, indicó.



Por su parte, la diputada del PSdeG Paloma Castro defendió que esyas carreteras “non cumprenlos parámetros mínimos de seguridade vial” debido al descuido del gobierno gallego y recordó que soportan un intenso tráfico, especialmente en verano, cuando el municipio multiplica su población.

Paseo do Cantiño

En el caso de A Illa, los socialistas solicitan la reforma integral del Paseo do Cantiño, incluyendo una zona de aparcamiento en la zona. El diputado popular Raúl Santamaría aseguró que “Portos de Galicia asume as reparacións correspondentes ante posibles desperfectos que poida presentar o Paseo do Cantiño”. Sin embargo, señaló que la Xunta encargó en 2010 un estudio de viabilidad sobre la propuesta de un aparcamiento, que “concluía que non era posible”. Non obstante, Santamaría afirmó que “o propio Concello da Illa pode solicitar unha concesión e executar por si mesmo este proxecto”.