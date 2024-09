La Xunta y la empresa mixta RDG ejecutarán la mayor auditoría energética de la historia de Galicia

Cambados fue elegida ayer para firmar un importante convenio entre la Xunta y la empresa mixta Recursos de Galicia (RDG) para ejecutar la mayor auditoría energética y ambiental “da historia de Galicia”. Durante un año se analizarán todos los puertos y polígonos industriales; sus consumos, necesidades, infraestructuras, el potencial de los recursos naturales cercanos... Con ello se confeccionarán propuestas para implantar soluciones de fuentes de energía cien por cien renovables con el objetivo final de “reducir, abaratar e descarbonizar os consumos enerxéticos”, explicó el conselleiro delegado de RDG, Emilio Bruquetas.



Aprovechar los recursos naturales para favorecer precios más baratos y contribuir a un tejido industrial portuario y empresarial más sostenible y competitivo, fomentando el autoconsumo verde, es una de las finalidades de la fundación –el año pasado–de esta sociedad, participada por la Xunta (30% de las acciones) y 32 empresas que, mediante estas y otras iniciativas, pretende favorecer la autonomía energética de Galicia, también con respecto a la ciudadanía en general.



Ayer abrió una de sus vías de trabajo firmando un protocolo de colaboración con la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y el de Mar, Alfonso Villares, para ejecutar la “maior auditoría enerxético-ambiental na historia da comunidade”.



La empresa financiará y desarrollará este examen y la administración autonómica proporcionará apoyo, contrastará la información obtenida y facilitará el acceso a los datos, sin perjuicio de que a este convenio marco se sumen otros con entes específicos como Xestión do Solo de Galicia (Xestur), Portos o el Inega.

Universidades

Según fuentes de Recursos de Galicia, será un estudio “en profundidade” que se contratará por la vía negociada y que próximamente saldrá a licitación. A la hora de adjudicarlo se “primará” la incorporación al proyecto de universidades gallegas, sus centros de investigación y su tejido empresarial.



Se ejecutará en diferentes fases acumulativas durante doce meses analizando los recursos naturales disponibles en el entorno de los puertos y polígonos gallegos, las infraestructuras existentes, las necesidades logísticas, la demanda de potencia, el marco regulatorio y las oportunidades de obtener ayudas, etc. Incluso se estudiarán las flotas de transporte con sus rutas y particularidades para ver las posibilidades de implantar vehículos eléctricos y todo lo necesario para su utilización.

Además de la recogida de datos “in situ” y los aportados por la Xunta, se emplearán herramientas avanzadas de simulación y optimización, apoyadas por Inteligencia Artificial para “asegurar a viabilidade e eficacia das solucións deseñadas”. Porque esta será la parte final. Toda esta información “facilitará a elaboración de mapas e reportes detallados do potencial solar e eólico en cada lugar de interese”. En resumidas cuentas, aportará una visión detallada del estado y posibilidades de cada polígono portuario e industrial, posibilitando a los “especialistas” proponer y presupuestar planes singulares para cada uno con “solucións de autoconsumo verde”, explicó Emilio Bruquetas.

Elevar su peso en el PIB

“Temos ante nós un dobre reto como sociedade: vencer a nosa dependencia de fontes de enerxía fósiles importadas e avanzar cara a unha reindustrialización sostible que nos permita, sobre unha base de enerxías limpas e competitivas, elevar ata o 20% o peso da industria no noso PIB. Este acordo permitiranos progresar na dirección correcta, tamén neses dous ámbitos”, añadió el responsable de la empresa público-privada.



En cuanto a esta sociedad, sus responsables indican en un comunicado que es pionera en España y fue creada para “contribuír a descarbonizar a economía, favorecer a autonomía enerxética de Galicia, impulsar uns prezos competitivos da enerxía, estimular o trinomio enerxía-industria-sociedade e garantir a máxima repercusión positiva de todo iso no territorio e nas persoas. En definitiva, persegue que o desenvolvemento enerxético sexa equitativo e redunde no progreso de Galicia e do seu tecido económico. De aí o seu lema: “Os nosos recursos, ao noso servizo”.

Accionariado

El accionariado lo componen: Abanca; Martabela, una sociedad vehículo (spv) de Megasa y Finsa; Invernatur, otra spv de Copasa, Valtalia y Gesuga; Cabicastro, otra spv de Grupo Nogar, Grupo Pérez Rumbao, Conservas Rianxeira, Lucasiñas y Grupo Revi; Gadisa; Exlabesa; Ence Terra; ARP Global; Ain Active; Grupo Servicio Móvil; Wind1000; Cerámica Campo; Aceites Abril; e Iniciativa Patrimonio Natural de Galicia, una spv de Grupo Intaf, Genesal, Industrial Recense, Mecanizados Acebrón, Cover Global, Edigal, Tecdesoft, Ertec Iberia, Integria Energía Empresas Eurozona, Sertogal y Twinleads, todos socios de Cluergal.

Los conselleiros de Industria y Mar con el conselleiro delegado de la empresa Recursos de Galicia | G. SALGADO

Lorenzana: “Ter cerca un parque eólico ou unha mina non é un problema, é un beneficio”

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacó este acuerdo como un paso importante porque “pemitirá que as industrias e os portos poidan ter no futuro unha enerxía moito máis barata e pouco a pouco vaian avanzando na descarbonización”, siendo además “máis competitivos” y atractivos para la “inversión estranxeira e nacional”, añadió.



Asimismo indicó que el gobierno gallego considera a Recursos de Galicia un “instrumento súper útil” para conseguir una de sus metas: “Abaratar a enerxía de todos os galegos, todos teneñen que verse beneficiados da inmensa riqueza natural que temos en Galicia” expuso, señalando como objetivo para el final de esta legislatura que el “aforro” ya se note.



Así, Lorenzana también defendió la necesidad de “conseguir trasladar á pobación” que “o feito de ter un parque eólico cercano” o “unha mina” “non é un problema, é un beneficio”, declaró, señalando el abaratamiento del precio de la energía o que los concellos puedan participar en esos proyectos, porque “o beneficio económico dese proxecto mineiro vai repercutir en mellores servizos”, declaró.

La conselleira destaca que la meta del gobierno gallego es “abaratar” el recibo de la ciudadanía



La conselleira también expuso que la Xunta cree que “é posible” estos aprovechamientos “sen prexudicar o medio ambiente, pero garantindo tamén un beneficio económico” e indicó que en este sentido va la Lei de promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que se aprobará este año.



Por su parte, el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, ciñó el convenio a su apuesta por que los 122 puertos “sigan sendo punteiros” y a garantizar el futuro del sector y lo sumó a las inversiones directas, como los 1,7 millones de euros que va a gastar en la reforma de la lonja y otras mejoras en sus terrenos de Tragove.