La Xunta reivindica su labor de dinamización de las plazas en Sanxenxo

El Hotel Carlos I Silgar, en Sanxenxo, fue el escenario escogido para una jornada de dinamización de mercados locales, organizada por el Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (Galp) y apoyada por la Consellería do Mar. El objetivo de este encuentro fue abordar componentes como la modernización, la innovación, la diferenciación y la identificación de la calidad de los productos para la potenciación de los mercados y plazas de abastos.



En el evento participaron la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro de la Consellería do Mar, Marta Villaverde y el director xeral de pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta. Villaverde, en su presentación, resaltó el papel de estos espacios como “lugares únicos onde se atopan os produtos de máxima frescura e calidade, e que son reflexo do noso patrimonio cultural, así como fonte vital de emprego”.



Por su parte, Basanta, quiso destacar la apuesta de la Xunta por las acciones de promoción de la comercialización del ciclo corto y la dinamización de las plazas de abastos como espacios comerciales.

Para ello, señaló “o importante papel que xogan as certificacións de calidade como “PescadeRías, de onde son?” para poner en valor los diferentes productos. También quiso subrayar las campañas desarrolladas por la consellería do Mar como “Galicia sabe Amar”, la cuál destacó como “iniciativa de éxito divulgando a calidade e sabor dos produtos do mar por todo o territorio galego”.