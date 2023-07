Xuntos denuncia “recortes na democracia” en las comisiones informativas del Concello

El portavoz de Xuntos por Ribadumia, Ramiro Lorenzo, denuncia “recortes na democracia” en la formación de las comisiones informativas, que estarán compuestas por cinco miembros, respetando la proporcionalidad de la representación, siendo tres populares, uno socialista y uno del grupo mixto. Lorenzo reclama así que se realice “unha interpretación da Lei a mínimos para a oposición”.





El concejal subraya que “por primeira vez en máis de 20 anos, non todos os partidos da oposición van a ter acceso ás comisións informativas, unha ferramenta case que indispensable para o bo funcionamento dunha oposición constructiva”. Una propuesta que no representa la misma proporción que en 2019, que constaba de cinco integrantes de IR, tres del PP, el representante del PSOE y el miembro de Somos, que formaban el grupo mixto.



Asimismo, Xuntos denuncia también que el ejecutivo “recorta o dereito dos Concelleiros da oposición, recollido pola Lei, a ter un turno de contrarréplica por alusións, sobre todo cando evita unha pregunta que lle resulta incómoda e transforma o debate dun punto concreto nun mítin máis propio dunha campaña electoral”.



Somos arremete contra Castro



La Comisión ejecutiva de Somos Ribadumia arremete contra David Castro al denunciar un comunicado del ejecutivo con “datos falsos sobre o que cobrou Enrique Oubiña” en el mandato del 2015 al 2019, según la formación. De igual modo, Somos se reafirma al subrayar que el coste del gobierno pasó de 54.000 euros en el 2015 a 70.000 euros en el 2023, sin contar la Seguridad Social. Además, añade que su postura consiste en que “David Castro en calidade de alcalde debe ter unha liberación completa e estar no Concello atendendo a veciñanza, non cobrar do Concello e atender á empresa privada", una posición que expresó Soutelo en el Pleno.