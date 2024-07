La XX Feria de Oportunidades de Vilanova tendrá 21 stands, talleres infantiles y nuevas tiendas

La asociación de comerciantes Vilanova Centro celebrará su XX Feira de Oportunidades, que tendrá lugar el fin de semana de la Festa do Mexillón e do Berberecho, del 9 al 11 de agosto. Habrá desde productos de moda para todos, además de artesanía, juguetería, jardinería, etc. Y este año, como novedad, participa una tienda de deportes y además, habrá talleres para los niños.



En total, habrá 21 stands y, como siempre, se ofrecerán productos con importantes descuentos, que pueden llegar hasta el 80 % del precio original.



La feria, que se instalará en la Praza do Concello, tendrá un horario ininterrumpido de 10 a 23 horas, y además estará aderezada con las actividades de la fiesta, que ofrecerá actuaciones musicales.



Desde la asociación explicaron que este año dan un impulso a la variedad, pues participará un comercio especializado en deportes. Pero sobre todo, destacaron que habrá talleres infantiles para que los padres puedan dejar a sus hijos entretenidos mientras realizan sus compras.



Las representantes de la entidad presentaron ayer la cita junto a autoridades locales como el alcalde, Gonzalo Durán, quien destacó la “gran calidad” de los productos y el “éxito” de la edición pasada. Asimismo recordó que esos días habrá un completo programa por “nuestras fiestas grandes”. También responsables de entidades colaboradoras que son, además de la Xunta, Abanca y Seguros Reale Vilanova.