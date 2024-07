La XX Festa da Vieira de Cambados arranca con gran éxito

La XX Festa da Vieira arrancó hoy de forma exitosa, tanto en el showcooking de Xoanqui Ameixeiras como en la degustación. Esperan vender unas 15.000 unidades hasta el domingo, cuando el evento llegará a su fin. El patrón mayor, Alejandro Pérez, el alcalde, Samuel Lago, y la jefa territorial de Mar de la Xunta, Elena Suárez, entre otras tras autoridades, inauguraron el evento, que está organizado por la Cofradía y su empresa comercializadora, Porto de Cambados, y el Concello.

Asistentes a la primera jornada de la Festa da Vieira de Cambados | GONZALO SALGADO

Este año, en lugar de las foodtrucks se ha instalado una gran carpa en el paseo de A Calzada con stands donde se ofrece la vieira en cuatro recetas y a cinco euros la ración. Los comensales podrán elegir entre la empanada de vieira, la vieira al horno, el arroz meloso de vieira o vieira crocante con crema de calabaza especiada.

A mayores, hay showcookings los tres días, con preparaciones más allá de este menú, que también podrán degustarse. El del hoy fue a cargo de Xoanqui Ameixeiras; mañana será con María Cabanas y el domingo con Miguel Mosteiro, que es el chef a cargo de la carpa de degustación.

Además, hay actuaciones musicales que también forman parte de las celebraciones del patrón de la Cofradía, San Antonio, y la de los marineros, la Virxe do Carme. Así, hoy habrá un concierto de A Banda do Sequío, a las 23.00 horas. Mañana sábado habrá una sesión vermú con el grupo Take it Easy (13:30 horas) y por la noche actuará Óscar Ibáñez & Tribo (23 horas), en la Praza do Concello. El último día, Dani Barreiro se encargará de la sesión vermú y la verbena nocturna correrá a cargo de la orquesta Pontevedra.