Es de cine, oiga

S e levanta el telón y oímos Feijóo decir que las luchas Casado-Ayuso no son buenas y el ruido mucho menos. ¿Título de la película…



Otra: se levanta el telón y vemos al congreso del PPde Galicia tirándose los votos unos a otros: Fernández Tapia quiere reformas en el partido y el senador Javier Guerra vuele a cuestionar del congreso de los “peperos” de Galicia celebrado en Vigo por falta de democracia…



¿Y estos son el futuro cuando andan tirándose de los pelos en el presente…?



Y luego del NODO (un noticiario al alcance de los buenos españoles) la película: se ve a Rajoy escondiendo la caja B que pilló el Tribunal pues el estaba tranquilamente leyendo “Marca”



Y empieza la película –una de bandidos– con el informe policial que relata al tribunal cómo la red Gürtel “colonizó” las administraciones del PP. El funcionario citado en el País con el número 81.067 conoce el caso Gürtel desde que estalló el escándalo y redactó numerosos informes sobre los negocios ilícitos de la trama amén de la caja B del PP es caja sin fondo pero llena de fondos provenientes de empresarios a cambio de mordidas – y como escena estelar a un funcionario, disfrazado de cura en casa de Bárcenas amenazando a la familia si se iba de la lengua. Falta aún el capítulo donde Pablo Crespo, a la sazón, exsecretario de organización de los populares gallegos –en tiempos de Fraga como capitán general del PdeG– y del que solo sabemos lo que contó en la tele “venía con una carpeta “amarada” con una gomita y muchas pelas dentro para el partido. Esperamos ansiosos ese capítulo de la saga antes de que se baje el telón del caso Gürtel…



Estas son escenas de esa película que aún no bajó el telón pero subió la indignación popular. Algo se mueve afortunadamente: tanto Justicia española como la suiza conforman que el emérito ocultó donaciones, eludió los pagos a Hacienda (más de ochenta millones cuentan en la SDER) y escondió los “beneficios” de las comisiones en paraísos fiscales. Aún así desde la derecha creen que todo vale por lo mucho que “sirvió” al país, pero en la valoración de muchos la actuación de juan Carlos no vale para r4dondear el refrán de “vale quien sirve”…



Otros hechos probados: las denuncias tras una larga investigación a la Iglesia española por abusos a menores. Hay que bajar el telón de tanta infamia.