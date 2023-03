O deporte en Vilanova de Arousa

Estabamos en campaña para as eleccións locais en 2011 cando se celebrou en Vilanova, máis concretamente na Confraría de Pescadores, a Primeira Festa do Deporte en Vilanova de Arousa, anunciada aos catro ventos, con repartición de obsequios aos presentes.



Estamos no ano 2023, pasaron 12 anos e aínda non se celebrou a Segunda Festa do Deporte, polo que aí queda outro dos enganos en campaña electoral, aínda que isto non é o máis preocupante do deporte en Vilanova. O é, o que non exista ningunha planificación deportiva, así que xa chega a hora de que desde o Concello realícense actuacións para promover o deporte e evitar que os nosos mozos téñanse que desprazar a municipios veciños, xa sexa a Vilagarcía, Cambados ou á Illa de Arousa para realizar actividades deportivas, porque a oferta no noso Municipio é inexistente, deixando ao carón o fútbol. Non hai deportes relacionados co mar, como remo ou vela, tendo unhas condicións naturais extraordinarias para a práctica destes deportes, o que leva a outra pregunta respecto diso e outra promesa que caeu en saco roto, Onde está o compromiso electoral de utilización do campamento de As Sinas para a práctica de deportes náuticos?



Pasos en falso, promesas baleiras que requiren dun novo impulso desde o Concello que a partir de maio comprométome a fomentar, como son a creación de novos clubs de diferentes actividades deportivas.



As instalacións deportivas coas que conta o Concello tamén requiren dun maior coidado e impulso ao que me comprometo, pois non é de recibo que a única pista de tenis, a que está no Terrón estea destartalada, que o pavillón municipal de Vilanova teña pingueiras, un ximnasio mínimo e sen persoal que o atenda, ou que estean infrautilizados e mal coidados os pavillóns de Corón, San Miguel e Baión, ou que nesta última parroquia non exista un pavillón decente para o seu colexio, prometido desde fai lustros.



A práctica deportiva, e non xa só para os nenos e nenas, se non para persoas adultas é fundamental e ademáis resulta que na maioría dos casos nin tan sequera conleva un custo María Vales, candidata PSdG PSOE a la Alcaldía excesivo, como sería a construción de parques de calistenia, que me comprometo a construír tanto no Terrón como nas Sinas, para que a práctica deportiva e a vida saudable sexa unha realidade en Vilanova.



E deixo para o final o fútbol, que si move nenos e nenas ata a idade xuvenil, para que despois a maioría quede na estacada, sen un club no que seguir facendo o seu deporte, salvo os que poida acoller o Puentearnelas, o Chispa e o Deiro. Sobre este último club, que por certo é o de maior categoría deportiva do Municipio, e que me toca de preto, pois resido nesa parroquia, tamén quero deixar un compromiso, ao ser posiblemente o club de Galicia que ten o céspede artificial máis antigo de todos, e por tanto, totalmente gastado. Un campo de fútbol que podería servir como canteira para os nenos e nenas que se masifican no Terrón, e que mesmo teñen que adestrar de noite, podendo facelo en San Miguel e que non o fan, con razón, ao ter o céspede tan gastado que os nenos e nenas magoaríanse.



O compromiso tamén é claro con este club; ten que cambiarse o máis axiña posible o céspede e mellorar as instalacións e a iluminación.



O apoio aos demais clubs deportivos ten que mellorarse tamén, pois o esforzo que fan cos mozos e mozas é encomiable e digno de alabanza. A eles debémoslle que moita mocidade de Vilanova de Arousa e as súas parroquias non teñan que desprazarse a outros Municipios e que ademais sexan favorecedores de que teñan un medio para realizar actividades saudables e non caian na desidia ou noutro tipo de vida menos saudable, así que por tanto a correspondencia desde o Concello ha de ser máxima.