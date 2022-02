Esperpento del PP en el Parlamento

hay partidos políticos con déficit democrático, tanto en su vida interna como externa, pero algunos dirigentes como los del PP que aspiran a ser alternativa pero están dando sobradas muestras de deterioro de la democracia con las malas artes con tanto sectarismo desde el poder creando injusticia discriminando al resto de la población, y sin respetar las votaciones cuando no son a su favor como vimos con la aprobación de la reforma laboral. Le salió el tiro por la culata atrayendo a los dos diputados de UPN como pasó con los diputados de Cs en Murcia pasándose al PP, lo mismo que hicieron en Madrid fichando a Cantó qué fuera su principal azote cuando estaba en Cs.



Estos días estamos asistiendo una confrontación en el Parlamento español con motivo de la reforma laboral, que algunos partidos no quieren votar a favor, cuando los únicos que tienen intereses en dicha norma son los trabajadores y empresarios que han llegado al consenso. Por lo que los partidos con representación en el Parlamento lo razonable es que le den trámite a lo acordado por empresarios y trabajadores.



Pero dentro de estos despropósitos destaca Casado, líder del PP, que con neurosis obsesivas, a presidente del gobierno de España sin propuestas mejores que las del gobierno de Sánchez, nada de interés general que podamos entender. Hace semanas que dijeron que no votarían a favor del decreto de consenso de los empresarios y sindicatos, y así lo hicieron en la última sesión del Parlamento, y por error de la presidenta se equivocó dando el resultado a favor del PP celebraron con algarabía, pero en un mejor recuento cambiaron las tornas y ganaron los votos del sí al decreto, gracias al error de un diputado del PP, por justicia divina.



Casado acusa al gobierno por haber pactado en varias ocasiones con los que quieren romper España , Bildu, ERC, PNV, ahora el PP votaron no, los cuatro juntos para volver a romper España.



Casado no conseguirá hacerse con la presidencia de España, ya que le falta preparación de hombre de Estado. Hizo cantidad de viajes a Bruselas para entorpecer la venida de fondos de la UE a España. Volvió a quejarse en Bruselas diciendo que Sánchez estaba usando los fondos con fraude. Pero la Presidenta de UE, Úrsula Von der Leyen, su compañera del PPE, manda una carta diciendo que España recibió los fondos porque fue el primero en justificarlos bien. Luego Casado no conforme, dice que ya veremos dentro de un año como se va a descubrir el fraude. Estas declaraciones de Casado constan en la hemeroteca para quien quiera verlas. Casado es de los que piensa que cuanto peor mejor para que él pueda llegar al poder, usando las mismas trampas para terminar su carrera y conseguir un master con un curso de un día en Aravaca. La reforma laboral es la libertad que atañe a empresarios y trabajadores condición indispensable impuesta por la UE para recibir los fondos, que van en beneficio de todos los españoles. No se entiende como el PP y los independentistas votan juntos NO con fines partidarios.



El mismo derecho que tuvo el gobierno del PP para hacer él solito una ley laboral discriminatoria con el soberano pueblo, que la misma UE puso la condición de reformar por mala; con más razón tienen los agentes sociales de cambiarla y los parlamentarios votar SÍ a la misma.



No me extraña que Aznar le echara un rapapolvos en un mitin en Castilla- León por no tener un programa.