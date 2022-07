Facerse un Irene Montero

Como unha pequena experiencia no traballo gobernamental teño, voume permitir facerlles unha confesión: a metade das viaxes institucionais non valen para nada. Para nada que lle benefice a vostede, claro, que os seus protagonistas pois ven mundo e coñecen xente, algo que pode resultarlles importante de cara ao futuro persoal. A máis célebre das dúas últimas semanas pertence a este tipo. Refírome á que desprazou a Estados Unidos á ministra de Igualdade, Irene Montero, e a varias persoas do seu gabinete.



Descifrar se os desprazamentos teñen chicha de verdade ou simplemente son paseos a cargo do erario público resulta bastante doado a pouco que un teña o ollo adestrado. Algúns enténdense como necesarios a simple vista: é obvio que un ministro de Exteriores debe participar en cimeiras da Unión Europea ou que unha alcaldesa debe encabezar a promoción turística da súa cidade en Fitur. En cambio, as alarmas comezan a soar se a viaxe só se xustifica con conceptos baleiros tipo “compartir experiencias con”, “establecer contactos”, “estudar sinerxias” ou, por suposto, o santo grial das fraudes: “futuros proxectos ilusionantes”. En efecto, o da ministra de Igualdade a Washington usou este estilo de palabrería.



Teño participado nalgunhas viaxes institucionais, bastante máis modestas que a levou a Irene Montero e as súas compañeiras a facerse selfies nas grandes avenidas de Nova York. Lembro unha a Dublín, que obviamente ademais das horas de traballo tamén tivo tempo para o ocio. Como é normal, os cargos públicos que participaron e eu, simple asesor, fomos de pubs a tomar pintas de cervexa negra. Pero a ninguén se lle pasou pola cabeza facerse unha foto de amiguitos para subila ás redes sociais. A tarefa da representación baséase sobre todo no respecto, ao cargo e á xente. Convertela en imaxes festivas de excursión racha con ese vencello. Iso foi o que fixo Montero e o seu equipo.



As responsables de Igualdade decidiron que nun momento crítico no económico era boa idea coller o contaminante Falcon para celebrar catro reunións de nivel limitado e unha visita de fans a unha escritora. E para xogar ás fotos de diversión particular. Resulta frívolo e irresponsable. Guindou pedras contra o propio tellado da esquerda. Por iso recibiu críticas desde todos os sectores. A súa resposta aínda empeorou as cousas.



“Ayuso también lo hizo”. Ese foi o fenomenal discurso co que respondeu o entorno da ministra. Ou sexa, que o asalto aos ceos acabou convertido en ter o mesmo dereito ao selfie que a estrela fulgurante da dereita máis anti-social. Alucinante. Pero tristítismo para os que nos consideramos progresistas. Porque a base de excursións sen sentido, burbullas adolescentes, personaxes sinistros, posturas anacrónicas e, en definitiva, a inmersión brutal en todo aquilo que antes rexeitaban, unha parte da esquerda parece traballar cunha única viaxe como obxectivo. A que leve a Feijóo á Moncloa.