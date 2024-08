A parada de autobús da Rúa Jorge Martínez Padín, en Vilaxoán

Os veciños de Veiga do Mar manifestan, en relación ao contido destes días na prensa por parte da Asociación de Veciños de Vilaxoán o seguinte: Consideramos que a Asociación de Veciños de Vilaxoán falta á verdade cando din que os veciños fixeramos unha protesta pola inseguridade vial respecto a toda a rúa, incluíndo a parada de autobús. Os veciños de Veiga do Mar sempre colaboramos con dita asociación para que solicitaran ao Concello de Vilagarcía un semáforo que regulase a entrada e saída da estrada do Freixo coa Avenida de Cambados, debido a que os camións supoñían un perigo para os viandantes ao coller a baixada e subida con moita velocidade.



A Asociación de Veciños de Vilaxoán minte cando di que nunca falou de retirar a parada de autobús de Rúa Jorge Martínez Padín. Nunha reunión recente, asegurounos aos veciños de Veiga do Mar e do Freixo que si que podería solicitar a retirada da parada de autobús por ser “perigosa e escura”.



Os veciños deste barrio defendemos que a parada de autobús leva máis de 50 ou 60 anos no mesmo sitio e nunca houbo ningún accidente ao respecto. Sendo unha parada necesaria para as persoas que alí habitan, xa que a maioría son persoas con pouca mobilidade e xa nunha idade avanzada que carecen de permiso de conducir e teñen que desprazarse á vila para poder ir aos bancos, médicos, etc.



Os veciños o que queremos é que se deixe de manipular aos nosos maiores cando lle convén á asociación e que sexan claros. Tamén queremos que convoquen aos interesados para que escoiten a nosa opinión e coñezan a verdade da zona, e non que convoquen por intereses partidistas duns poucos para tomar decisións que nos afectan a todos.



Os veciños esiximos á Asociación de Veciños de Vilaxoán que loiten polo ben común e que se deixen de plantexar situacións que non favorecen a boa convivencia, que pensen nas persoas que alí vivimos e que cada día teñen, e necesitan, coller ese autobús urbano para poder desprazarse.