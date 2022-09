Vilagarcía es deporte

ace justo una semana, mientras disfrutaba de la séptima edición del Torneo EncestaRías en el pabellón de Fontecarmoa, varias reflexiones ocuparon mi mente entre partido y partido. Los descansos dan para mucho y, viendo cómo transcurrieron esas dos jornadas, no pude evitar pensar en el enorme trabajo que hay detrás de competiciones como esta y en si se hace lo suficiente por ayudar y apoyar a todos esos clubs locales que se dejan la piel en traer el mejor deporte a Vilagarcía. Lo que me llevó a preguntarme: ¿realmente somos conscientes de los grandes beneficios que supone la actividad deportiva para una ciudad como Vilagarcía?



Unos beneficios que van mucho más allá del posicionamiento de nuestra ciudad dentro del ámbito puramente deportivo, puesto que hablamos de eventos que traen a gran cantidad de gente a Vilagarcía. Hablamos de gente que se aloja en nuestros hoteles, consume en nuestra hostelería y compra en nuestro comercio. Hablamos, por lo tanto, de deporte pero también de turismo y de economía. De una ciudad que debe hacer del deporte una de sus señas de identidad y darle la importancia que se merece.



Vilagarcía necesita un proyecto de ciudad que tenga el deporte como un pilar básico y para conseguirlo no solo hay que tener voluntad, sino que también hay que tener capacidad. Dos cosas que han brillado por su ausencia en la gestión de Miro Serén al frente de la Concejalía de Deportes durante los últimos siete años y que se demuestran en pequeños pero muy importantes detalles.



Por ejemplo, en Bamio tenemos un pabellón desaprovechado que muchos clubs se rifarían por poder disfrutar. Sin ir más lejos, el equipo de gimnasia rítmica Vilarousa. Me consta que necesitan un espacio amplio para no tener que enrollar y desenrollar su tapiz cada vez que lo usan. Y no hay duda de que el pabellón de Bamio, si estuviese en condiciones, sería una gran alternativa.



O, por poner otro ejemplo, la ausencia de una rampa de acceso al pabellón de Fontecarmoa II (pese a que esta demanda fue aprobada por unanimidad en el Pleno Municipal hace tres años) o la escasa iluminación en el entorno del recinto (algo que pudimos comprobar todos los asistentes al EncestaRías cuando salimos del pabellón bien entrada la noche). Ambos son detalles pequeños, pero también vitales para que podamos presumir de unas instalaciones deportivas en condiciones y atractivas tanto para los equipos como para la afición.



Ejemplos que evidencian que, mientras cada vez son más los clubs deportivos locales que quieren apostar por Vilagarcía y que demandan espacios donde desarrollar su actividad, desde el Concello no se les da el apoyo que necesitan. Por lo que considero que ha llegado el momento de darle un vuelco a esta situación y de apoyar al deporte local como se merece. Porque cuanto mejor les vaya a ellos, mejor le irá a Vilagarcía.



Vilagarcía es baloncesto, natación, tenis, rugby, remo, fútbol, gimnasia rítmica, balonmano y... ¡Muchas otras disciplinas más! Vilagarcía es deporte y no podemos continuar dándole la espalda a esta realidad. Desde aquí, todo mi agradecimiento a los grandes deportistas, equipos y organizadores por seguir dando la batalla y no tirar la toalla a pesar de las dificultades. Pero sobre todo mi enhorabuena por esos éxitos que son tan suyos como nuestros. Porque el éxito del deporte es el éxito de Vilagarcía.



*Portavoz del







Partido Popular de Vilagarcía