Virus y origen

Este mal nacido virus Covid 19, exportado por China en los dos últimos meses del año 2019, que impactó con suma precisión en todo el planeta terráqueo por igual y a estas alturas sigue mutando en sus infinitos tentáculos de variantes, trayendo en jaque a la humanidad, sin que, las autoridades chinas, aporten información relevante al respecto, el mutismo es total y afecta a toda la población mundial.



Uno que no es experto en estos temas, oigo hablar a muchos de ellos y debo admitir, que, aún queda virus para rato, según van las cosas. Entre mengua y estirón, junto con sus continuadas mutaciones, hace resurgir la pandemia, cuando se creía ya casi controlada y no es así. La vacuna es esencial, estar en contra es hacerlo contra la ciencia y admitir que la erradicación de la viruela y otras graves epidemias de los humanos, se lograron casualmente o se desvanecieron de forma milagrosa, solo la vacunación de la población hizo posible que desapareciese aquella y otras enfermedades de la época. Por tanto, la vacuna es de momento, la mejor defensa contra esta horrible pandemia.



Ahora bien ¿Es un virus el covid, de origen natural o artificial? Las autoridades chinas, juran y perjuran, ser del tipo natural, algo que no es creíble en un régimen autoritario y de nula información sobre que tipo de experimento se llevó a cabo y lo sucedido que fallase y saltase a contagiar a toda la humanidad por igual. Lo cual es posible que no sea cierta su explicación, sino una cortina de humo. Lo más probable, que sea de creación artificial y en su manipulación, algo pudo haber salido mal y se contagió a la población mundial, ya fuese de modo accidental o con ánimo de probar su eficacia.



No es posible que este virus siendo natural, ataque por igual en los cinco continentes con la misma saña, teniendo climas muy diferentes en todo el orbe, lo que lo debilitaría, dependiendo de las temperaturas de frío o calor, pero lo hace al unísono como si fuese de creación artificial, programado, para causar mucho daño y debilitar la sanidad mundial, erosionar sus economías y debilitar el aspecto de seguridad y defensa, gracias al desarrollo logrado por China, en estos últimos veinte años.



De modo que el virus afectaría de forma diferente a países más o menos fríos, cálidos o calurosos, pero lo hace al unísono y muta con frecuencia en otras variantes que afectan al ser humano de forma grave en su salud, causando la muerte en muchos casos.



Buham, ciudad china que cuenta con laboratorios de investigación ó al menos contaba, antes de producirse esta debacle de la pandemia ¿Dónde están sus científicos? Para arrojar luz a este asunto, los que manipularon el virus y no hablan de lo sucedido. Sencillamente, todos estén previsiblemente muertos por su propio experimento y China sigue sin aportar información alguna, mientras que millones de muertos y contagiados de todo el planeta claman para que se les aclare lo sucedido. Quizás la verdad, no se sepa nunca. Los tribunales de Derechos Humanos debieran juzgar esta situación de responsabilidad de crímenes contra la humanidad, por el silencio que se guarda sobre este espantoso virus.