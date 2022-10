Miles de asistentes muestran que la Festa do Marisco “é capaz de superar pandemias”

Sobre 3.000 personas llenaron O Grove en el arranque de la segunda jornada de la Festa do Marisco, que recuperó el aspecto prepandémico con Ale y Xoel López como platos fuertes del día.



El alcalde meco, José Antonio Cacabelos, valoró muy positivamente “o regreso da normalidade a unha festa que é capaz de superar pandemias, crises e paróns” y mostró su satisfacción al ver a la localidad “chea de xente, ledicia e animación”.



Las carpas de degustación del marisco presentaron una notoria afluencia desde el arranque de la jornada con colas desde la primera hora de la mañana, llegando a congregar sobre 3.000 asistentes llegados desde diversos puntos de la comunidad.



Asimismo, se registró una gran afluencia de visitantes nacionales, predominando los procedentes de Madrid. De la misma manera, también se comenzaron a ver los primeros turistas europeos, principalmente de países como Italia, Francia y Portugal.



En este sentido, el regidor aseguró que “xa van chegando visitantes de moitos puntos de Galicia e do resto de España para gozar deste primeiro fin de semana da Festa do Marisco, no que as actuacións principais de Xoel López e Budiño complementan a ampla oferta gastronómica ofrecida baixo as Carpas”.



En cuanto a los platos estrella, el pulpo sigue siendo el protagonista indiscutible del evento como el más demandado dentro de un catálogo que incluye recetas como empanadas, arroces o raciones de numerosos mariscos.



Los conciertos de ayer estuvieron a cargo de Ale y Xoel López, que sucedieron en la programación a uno de los platos fuertes del cartel, Dorian, que se subió al escenario de los Concertos do Marisco este viernes para hacer vibrar al público asistente.



Además, ayer tuvieron lugar la celebración de juegos tradicionales para niños y la presentación del libro “Marea de encaixes” de Mario Gallego Rey e Isabel Alonso Caneda, en el Auditorio Municipal.









Continúa la programación





Por otra parte los actos de la programación de la Festa do Marisco continúan hoy, con una jornada que arranca a las 10:30 horas con la inscripción del VII Encontro de Vespas e Lambretas y la salida.



Ya a las ocho de la tarde, tendrá lugar el Concerto de Habaneras de la Coral Polifónica de la Cofradía de Pescadores San Martiño en el Auditorio de O Grove.



Como plato fuerte del día, Budiño se subirá al escenario de los Concertos do Marisco para deleitar al público con una actuación musical.









Cartel para el próximo año





Aún inmersos en esta edición, los preparativos para la siguiente ya han arrancado y el plazo de inscripción para el concurso del cartel del año próximo finaliza mañana.



Los interesados en presentar sus propuestas deben entregarlas en el registro del Concello de O Grove y el ganador tendrá una recompensa por valor de unos 600 euros como premio. l