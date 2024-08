El Campo de Arriba alberga hoy y mañana la 13ª edición de la Festa do Mexillón de Rianxo

Entre las jornadas de hoy oy y mañana se celebrará la XIII Festa do Mexillón de Rianxo en el Campo de Arriba, que organian el Club de Remo Rianxo y la Asociación Gastronómica e Cultural da Festa do Mexillón de Rianxo. Las actividades se inician a las siete y media de esta tarde con un pasacalles de gaiteros, y a las 20.00 empezará la degustación del bivalvo al vapor, a la vinagreta, en escabeche, en empanada, croqueta y en plato degustación o rianxeiro. A las 23.00 habrá un concierto folk. El 4 arrancará con pasacalles (10.30), seguido de comida marinera y degustación de 7 variedades (11.30) y visita de autoridades (13.00), entre las que se anuncia la presencia del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, entre otras.