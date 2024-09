Errores más frecuentes al transferir un coche y cómo evitarlos

Transferir un coche de un propietario a otro puede parecer un trámite sencillo, pero en la práctica, es un proceso que requiere cumplir con una serie de pasos legales y administrativos. Los errores en este proceso pueden generar problemas legales, multas y retrasos en la transferencia efectiva. A continuación, se describen algunos de los errores más comunes que se cometen al transferir un coche y cómo evitarlos. Además, se destacará la importancia de contar con una gestoría especializada para garantizar una transferencia sin complicaciones.

No comprobar el estado legal del vehículo

Uno de los errores más graves es no verificar si el coche tiene cargas o embargos pendientes, multas no pagadas o si está dado de baja. Al no hacer estas comprobaciones, el comprador podría heredar deudas o responsabilidades legales que no le corresponden.

Cómo evitarlo: Es fundamental solicitar un informe de tráfico en la Dirección General de Tráfico (DGT) antes de proceder con la compra. Este documento ofrece información detallada sobre la situación administrativa del coche, incluyendo posibles sanciones, impuestos pendientes o embargos. Una gestoría para la transferencia del coche puede encargarse de solicitar y revisar este informe, garantizando que el coche esté libre de cargas.

No realizar el cambio de titularidad a tiempo

Muchas personas creen que solo con firmar el contrato de compraventa el coche ya está legalmente transferido. Sin embargo, es obligatorio realizar el cambio de titularidad en la DGT en un plazo de 15 días desde la venta. Si este trámite no se efectúa, el coche seguirá figurando a nombre del vendedor, lo que puede traer problemas, como recibir multas de tráfico a nombre del antiguo propietario.

Cómo evitarlo: El comprador debe acudir a la DGT para solicitar el cambio de titularidad y aportar la documentación necesaria (DNI, contrato de compraventa, pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, etc.). Para evitar problemas, es recomendable contratar una gestoría que agilice este proceso, asegurándose de que se cumplan todos los plazos y requisitos legales.

Falta de contrato de compraventa adecuado

Otro error común es no redactar o firmar un contrato de compraventa correctamente. El contrato debe incluir datos esenciales como la identificación de ambas partes, las condiciones de la venta, el precio, la fecha y, sobre todo, la declaración de que el coche no tiene cargas ni vicios ocultos. Sin un contrato formal, se corre el riesgo de no tener respaldo legal en caso de disputas.

Cómo evitarlo: Elaborar un contrato de compraventa detallado y firmado por ambas partes. Si no estás seguro de cómo hacerlo, una gestoría puede proporcionar modelos oficiales y garantizar que toda la información esté correctamente incluida.

No pagar o declarar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP)

El comprador está obligado a pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que varía según la comunidad autónoma y el valor del coche. Muchas personas olvidan pagar este impuesto o lo declaran incorrectamente, lo que puede generar sanciones fiscales.

Cómo evitarlo: Es importante calcular correctamente el ITP y realizar el pago en el plazo establecido (generalmente 30 días desde la compra). Una gestoría especializada se encargará de realizar este trámite correctamente y evitar posibles sanciones por errores en la declaración o por no cumplir los plazos.

Errores en la documentación presentada

Presentar documentación incompleta o incorrecta es uno de los fallos más comunes y puede retrasar la transferencia del coche. Documentos como el permiso de circulación, la ficha técnica del vehículo, el DNI de ambas partes, el contrato de compraventa y la justificación del pago del ITP son esenciales. La falta de uno de estos documentos puede paralizar el proceso.

Cómo evitarlo: Revisar meticulosamente la lista de documentos necesarios antes de acudir a la DGT o, aún mejor, dejar este trámite en manos de una gestoría. Las gestorías conocen en detalle todos los requisitos y se aseguran de que la documentación esté completa y correcta antes de iniciar cualquier gestión.

¿Por qué una gestoría para la transferencia del coche es clave?

Contar con una gestoría especializada en la transferencia de coches puede marcar la diferencia entre un proceso ágil y sin problemas, y una serie de complicaciones legales o administrativas. Algunas de las ventajas de utilizar una gestoría incluyen:

Ahorro de tiempo: La gestoría se encarga de todos los trámites burocráticos, evitando que el comprador y el vendedor tengan que desplazarse a la DGT, Hacienda u otras administraciones.

Asesoramiento personalizado: Los gestores conocen las normativas específicas de cada comunidad autónoma y pueden ofrecer asesoramiento sobre el pago de impuestos, multas o posibles cargas del vehículo.

Evitar errores en la documentación: La gestoría revisa minuciosamente todos los documentos para asegurarse de que están en orden antes de iniciar cualquier trámite, reduciendo así la posibilidad de rechazos o retrasos.

Seguimiento del proceso: Se encargan de realizar el seguimiento del expediente hasta que el cambio de titularidad esté completo, evitando que el coche quede registrado a nombre del antiguo propietario por más tiempo del debido.